Michal Faško kráľom strelcov, Podbrezová napokon bez Európy
Žilinského trénera Pavla Staňa výsledok zápasu nepotešil, ale v celom kontexte vníma sezónu ako úspešnú.
Autor TASR
Žilina 17. mája (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina prehrali v poslednom kole nadstavbovej časti Niké ligy na domácon trávniku s Podbrezovou 0:2 a v konečnom účtovaní obsadili štvrté miesto, Železiarom patrí šiesta priečka. Zápasové predikcie hovorili o jasnej výhry Žiliny, hosťom by pod Dubňom viac vyhovovala prehra, aby si zachovali aspoň teoretickú nádej na účasť v európskej súťaži.
Tréner hostí Štefan Markulík na tieto prognózy reagoval hneď v úvode pozápasovej tlačovej konferencie: „Absolútne sme neriešili žiadne prognózy, do každého zápasu ideme s cieľom vyhrať, od mojich hráčov vždy vyžadujem maximálne nasadenie a prístup,“ povedal mladý tréner tímu z Horehronia a pokračoval: „Zápas sme dnes mali pod kontrolou, aj keď skóre sme otvorili trošku šťastne. Oproti posledným zápasom so Žilinou sme zmenili organizáciu hry a domácich to asi prekvapilo. Moji hráči dnes odviedli dobrú robotu, som za to rád.“
Žilinského trénera Pavla Staňa výsledok zápasu nepotešil, ale v celom kontexte vníma sezónu ako úspešnú. „Cítime to asi všetci, že dnešný výsledok je trochu škvrnou na inak úspešnej sezóne,“ povzdychol si v úvode 48-ročný rodák z obce Čierne na Kysuciach a pokračoval: „Miška Faška treba oceniť za titul kráľa strelcov, nie je to typický útočník, ani klasická „deviatka“, preto treba tento úspech viac oceniť. Počas celej sezóny bol pre tím nesmierne dôležitý, gratulujem jemu i celému tímu, hráči tvrdo odpracovali celú sezónu, čerešničkou na torte je zisk slovenského pohára.“
Pred novinárov predstúpil aj novopečený ligový topkanonier Michal Faško, ktorý titul kráľa strelcov získal so štrnástimi vstrelenými gólmi. S úsmevom jemu vlastným začal rozhovor humorne: „Čo nové vám mám povedať, veď už som pred vami novinármi asi po šestnásty raz.“ Skúsený hráč sa však vzápätí vyznal zo svojich pocitov: „Po jeseni to každý odo mňa čakal, ale v prvom rade musím znovu zopakovať, že ak by bol Andraž Šporar zdravý, tak tento titul získa on. Mne na to na jar stačili dva góly. Som však šťastný a nesmierne si to vážim.“ V Žiline zarezonovalo aj vyjadrenie staronového reprezentačného trénera Vladimíra Weissa st. o tom, že Faško by už mal dostať v reprezentácii šancu. „Zhodou okolností som to video videl, niekto mi ho poslal. Ako som už povedal, vždy je to pekné a milé, keď ma takto spomínajú. Uvidíme, nechám sa prekvapiť,“ uzavrel rozhovor 31-ročný rodák z Čierneho Balogu.
O post kráľa strelcov si to Faško rozdal v priamom súboji v zápase s českým ostrostrelcom Podbrezovej Radkom Šilerom. Mladík v službách Železiarov sa k tomu vyjadril rovnako tesne po zápase: „Som vďačný za sezónu a som rád, že som aspoň druhý. Faško si to za celú sezónu zaslúžil asi viac. My sme vyhrali posledný zápas sezóny a môžeme ísť spokojne na dovolenky.".
Výbornú sezónu pod Dubňom zažil aj rýchlonohý Kristián Bari, ktorý skóre zápasu otvoril smolným vlastným, ale zároveň veľmi pekným gólom. „Keby som chcel, tak to takto netrafím,“ podotkol v úvode syn známeho Eugena Bariho a rozvil svoje myšlienky: „Bola to moja najlepšia sezóna v Žiline, chcem znovu celému tímu i vedeniu poďakovať za túto šancu. Som šťastný, že sme vyhrali Slovenský pohár, rovnako aj, že Miško Faško vyhral kráľa strelcov. Teraz pôjdem na dovolenku a čo bude ďalej, to uvidíme,“ uzavrel Kristián, v ktorého prípade sa čoraz hlasnejšie skloňuje prestup do zahraničia.
