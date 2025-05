Michal Faško podpísal ako voľný hráč dvojročnú zmluvu s MŠK Žilina

Žilina 26. mája (TASR) - Slovenský futbalista Michal Faško sa stal novou posilou klubu MŠK Žilina. Tridsaťročný ofenzívny stredopoliar podpísal so „šošonmi“ dvojročnú zmluvu platnú do 30. júna 2027 ako voľný hráč.



Faško pôsobil v uplynulých dvoch ročníkoch v FC Košice. V nedávno skončenej sezóne odohral 33 zápasov, v ktorých strelil osem gólov a na ďalších deväť prihral. „Je to príjemná zmena. Verím, že bude pre všetky strany úspešná. Je to tradičný, historický klub, ktorý hrá vždy o najvyššie priečky,“ povedal Faško v prvom rozhovore pre nového zamestnávateľa.



Pod Dubňom prišla správa o posilnení kádra štyri dni po odchode talentovaného mladíka Mária Sauera. Dvadsaťjedenročný stredopoliar a mládežnícky reprezentant opustil klub a vyskúša si prvé zahraničné pôsobisko vo francúzskom Toulouse. "Sme veľmi radi, že sme získali Miša Faška – hráča, ktorý do nášho tímu prináša skúsenosti, futbalový prehľad a tvorivosť, ktorú sme do stredu poľa hľadali. Jeho jarné pôsobenie v Košiciach jednoznačne potvrdilo, že ide o futbalistu s vysokou hernou inteligenciou a kvalitou. Veríme, že jeho prítomnosť na ihrisku aj v kabíne výrazne prispeje k stabilite výkonov a celkovému hernému prejavu mužstva. Jeho príchod vnímame ako krok vpred a sme presvedčení, že jeho vplyv na našu hru bude viditeľný,“ uviedol pre klubový web MŠK športový manažér Karol Belaník.



Faško si v minulosti obliekal v najvyššej slovenskej súťaži aj dres Dukly Banská Bystrica, MFK Ružomberok a FC Nitra. Jeho mladší brat Šimon pôsobí v FK Železiarne Podbrezová.