Bratislava 12. marca (TASR) - Bývalý slovenský a československý futbalový reprezentant Michal Hipp oslávi v pondelok 60 rokov. Počas trénerskej kariéry pracoval v Slovane Bratislava, Petržalke, Nitre či Jihlave. Pôsobil aj ako hlavný kouč i asistent trénera slovenskej reprezentácie.



Hipp sa narodil 13. marca 1963 v Hornej Kráľovej, v obci v okrese Šaľa. Počas kariéry hrával na poste obrancu a stopéra, postupne prešiel klubmi Duslo Šaľa, Agro Hurbanovo, Plastika Nitra, FC First Vienna FC, FC Nitra, Slavia Praha, 1. FC Košice, FC Nitra, MFK Piešťany a Felst. Za reprezentáciu ČSSR odohral 5 zápasov bez gólového zápisu. V drese Slovenska sa predstavil v piatich dueloch a zaznamenal jeden gól.



Po skončení kariéry sa dal na trénerskú dráhu. Začal v Gabčíkove, potom pracoval ako asistent v Plastike Nitra a Artmedii Petržalka. Od decembra 2003 až do svojho odchodu do ruského Saturnu Moskovská oblasť vo februári 2006 bol asistentom Dušana Galisa v slovenskej reprezentácii. Na tomto poste pracoval aj potom popri Jánovi Kocianovi do roku 2008 a potom štyri roky asistoval aj Vladimírovi Weissovi st. Vo februári 2012 dočasne viedol reprezentáciu ako hlavný tréner a od mája 2012 do júna 2013 bol pri kormidle slovenského áčka spoločne so Stanislavom Grigom.



V roku 2009 viedol Slovan Bratislava a v ročníkoch 2014 až 2016 Nitru. Spod Zobora odišiel Hipp do Jihlavy a následne do maďarského Haladásu. V januári 2019 prijal ponuku Michal Bílka, ktorý sa stal trénerom Kazachstanu a Hipp mu robil asistenta. Vydržali spolu deväť zápasov, obaja však zároveň sedeli aj na lavičke FC Astana. Vlani od júla do septembra trénoval Hipp FC Slovan Galanta, následne prijal opätovnú ponuku z Maďarska.