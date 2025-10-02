Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 2. október 2025
Michalčin pokračuje v Banskej Bystrici, podpísal novú dvojročnú zmluvu

Na snímke zľava Dávid Stránsky (Banská Bystrica), brankár Banskej Bystrice Eugen Rabčan, Tanner Kaspick (Zvolen) a Christian Michalčin (Banská Bystrica) počas zápasu 1. kola Tipsport ligy HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen v Banskej Bystrici v piatok 12. septembra 2025. Foto: TASR - Ján Krošlák

Michalčin prišiel do tímu pred začiatkom sezóny 2024/25 a rýchlo sa zaradil medzi stabilných členov obranných formácií.

Autor TASR
Banská Bystrica 2. októbra (TASR) - Hokejový klub HC´05 Banská Bystrica podpísal novú zmluvu s Christiánom Michalčinom. Dvadsaťdeväťročný obranca sa s vedením klubu dohodol na predĺžení spolupráce a kontrakt ho tak udrží pod Urpínom až do roku 2028.

Michalčin prišiel do tímu pred začiatkom sezóny 2024/25 a rýchlo sa zaradil medzi stabilných členov obranných formácií. Celkovo obliekol dres s baranom na hrudi v 66 stretnutiach, v ktorých nazbieral 21 kanadských bodov (3+18). Na svojom konte má už 348 extraligových zápasov.

„Christián Michalčin sa vypracoval za rok a pol s nami medzi kľúčových obrancov nášho tímu. Má veľmi dobrú nahrávku, je solídny korčuliar a hlavne vie byť použiteľný aj smerom dopredu na presilovke, preto som rád, že sme sa dohodli na ďalšej dvojročnej zmluve. Týmto zároveň dávame aj jasný signál o kontinuite budovania toho tímu a jeho zdravého, silného, pevného slovenského jadra, ktorého on, verím, bude súčasťou," uviedol pre klubový web Ľuboš Pisár.

„Určite som rád, že sa to dotiahlo a že sa to podarilo, pretože som tu spokojný či už ja po tej hokejovej stránke, ale aj rodina," povedal Michalčin.
