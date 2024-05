Michálek postúpil bez boja do ďalšieho kola turnaja v Bangkoku

Bangkok 26. mája (TASR) - Slovenský reprezentant v boxe Dávid Michálek postúpil na svetovej olympijskej kvalifikácii do ďalšieho kola v kategórii do 92 kg. Bez boja postúpil cez Castilla Torresa z Ekvádoru, ktorého organizátori vylúčili z turnaja v thajskom Bangkoku. Ten predstavuje poslednú možnosť získať miestenku na tohtoročné OH v Paríži. Informovala o tom Slovenská boxerská federácia na svojej facebookovej stránke.



Do Paríža sa neprebojuje Viliam Tankó, ktorý prehral v kategórii do 63,5 kg na body s Talianom Gianluigim Malangom. V sobotňajšom programe vypadla Nicole Ďuríková (50 kg), ktorá nestačila na Nazym Kyzaibayovú z Kazachstanu. Ďalej sa neprebojoval ani Andrej Csemez (80 kg), ten prehral na body s Omurbekom Bekzhigitom z Kirgiska.



Za Slovensko bude mať na turnaji zastúpenie ešte okrem Micháleka aj dvojica žien. Jessica Triebeľová (66 kg) a najväčšia slovenská ašpirantka na olympijskú miestenku Miroslava Jedináková (60 kg). V prípade súťaže, v ktorej figuruje Triebeľová, sa udeľujú štyri kvótové miesta do Paríža. V kategórii, v ktorej sa predstaví Jedináková, sa rozdajú tri miestenky. Ak sa chce prebojovať na OH v Paríži Michálek, potrebuje sa dostať medzi štyroch najlepších. Jedináková bola blízko k olympiáde už na marcovom prvom turnaji kvalifikácie v talianskom Busto Arsizio, kde prehrala v priamom súboji o miestenku s domácou Alessiou Melisanovou (0:5 na body).



Slovenský box mal doteraz v ére samostatnosti zastúpenie na OH iba v dvoch prípadoch. V roku 1996 sa v Atlante predstavili Gabriel Križan a Peter Baláž, o 25 rokov neskôr sa v Tokiu zúčastnil Andrej Csemez.