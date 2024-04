Belehrad 18. apríla (TASR) - Slovenský reprezentant v boxe Dávid Michálek postúpil na ME v Belehrade do osemfinále kategórie do 63,5 kg. V 1. kole zdolal Poliaka Olafa Pera jednoznačne 5:0 na body. Jeho ďalším súperom bude druhý nasadený Armén Narek Manasyan, informovala o tom Slovenská boxerská asociácia prostredníctvom facebooku.