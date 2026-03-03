Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Michaličková a Košút strieborní na MS v zimnom triatlone

Na archívnej snímke Zuzana Michaličková. Foto: TASR - Martin Baumann

Michaličková skončila v súťaži jednotlivkýň tesne pod stupňami víťazov na 4. priečke.

Autor TASR
Padola 3. mraca (TASR) - Slovenskí reprezentanti v zimnom triatlone Zuzana Michaličková a Mário Košút získali počas víkendu na MS v talianskej Padole striebornú medailu v mixe. Za víťaznými Talianmi zaostali o 28 sekúnd.

Michaličková skončila v súťaži jednotlivkýň tesne pod stupňami víťazov na 4. priečke. V rovnakej súťaži sa do prvej desiatky dostali aj ďalšie dve Slovenky, Kristína Lapinová na 9. miesto a Lýdia Záčiková na 10. priečku. V súťaži mužov si zo Slovákov najlepšie počínal Košút, keď prišiel do cieľa na 15. pozícii, Daniel Kravianský skončil 21.
