Michaličková majsterkou sveta v zimnom triatlone a duatlone

Cogne 22. februára (TASR) - Slovenská reprezentantka Zuzana Michaličková si na majstrovstvách sveta v zimnom triatlone a duatlone v talianskom stredisku Cogne vybojovala dvakrát zlato v kategórii do 23 rokov. Celkovo tak pridala do svojej zbierky 16. a 17. medailu vo svojej kariére.



Michaličková vystúpila na najvyšší stupienok v piatok v zimnom duatlone, medzi ženami sa umiestnila na šiestej pozícii. Jej reprezentačnú kolegyňu Margarétu Bičanovú klasifikovali v kategórii do 23 rokov na 12. priečke.



V sobotu triumfovala Michaličková v kategórii do 23 rokov aj medzi triatlonistkami, medzi ženami obsadila 5. miesto. Na deviatej pozícii bola Kristína Lapinová, Margaréta Bičanová a Lýdia Žačiková skončili na 14., respektíve 15. priečke. Medzi mužmi klasifikovali Daniela Kravianskeho na 17. mieste, hneď za ním prišiel do cieľa Mário Košút. U juniorov si vybojoval Jakub Miklenčič piatu priečku.