Michaličková na 9. mieste na interiérových MS v Londýne

Londýn 6. apríla (TASR) - Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková obsadila na interiérových majstrovstvách sveta v Londýne vo finále deviate miesto. Na pódiové umiestnenie stratila necelé dve minúty.



„Zuzana je v prípravnom období, keďže len nedávno úspešne absolvovala majstrovstvá sveta v zimnom triatlone. Okrem toho, je to jediný typ triatlonových pretekov, v ktorom sa športovci vážia a podľa váhy sa im nastaví trenažér. Zuzana dokázala so svojou výškou a váhou postúpiť z rozjázd a vo finále skončiť na veľmi peknom deviatom mieste,“ povedala pre TASR Michaličkovej trénerka Sylvia Tureková.



Reprezentantka Slovenska postúpila do 10-členného finále z ôsmej pozície. Zlato získala časom 39:46 min Francúzka Cassandre Beaugrandová, druhú klasifikovali Britku Beth Potterovú (+34 s) a na treťom mieste bola Nemka Julia Bröckerová (+1:21).



Medzi mužmi štartoval Peter Rojtáš, ktorý sa umiestnil na 22. priečke.