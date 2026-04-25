< sekcia Šport
Michaličková obsadila na ITU World Series v Samarkande 29. miesto
Diana Dunajská zaznamenala 31. miesto (+9:36) a Romana Gajdošová 34. (+10:14).
Autor TASR
Samarkand 25. apríla (TASR) - Slovenská reprezentantka v triatlone Zuzana Michaličková obsadila 29. miesto na sobotňajších pretekoch ITU World Triathlon Series v uzbeckom Samarkande. Na víťaznú Britku Beth Potterovú stratila 9:05 min. Ďalšie dve Slovenky obsadili pozície v štvrtej desiatke. Diana Dunajská zaznamenala 31. miesto (+9:36) a Romana Gajdošová 34. (+10:14).
ITU World Triathlon Series - preteky v uzbeckom Samarkande:
1. Beth Potterová (V. Brit.) 1:53:17 h, 2. Leonie Periaultová (Fr.) +9 s, 3. Jeanne Lehairová (Lux.) +1:03 min,... 29. Zuzana MICHALIČKOVÁ +9:05, 31. Diana DUNAJSKÁ +9:36, 34. Romana GAJDOŠOVÁ (všetky SR) +10:14
