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Michaličková skončila tretia v novozélandskom Taurange
Na 26. pozícii klasifikovali jej krajanku Margarétu Vráblovú (+2:17 min.), Dianu Dunajskú diskvalifikovali z pretekov.
Autor TASR
Tauranga 22. novembra (TASR) - Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková obsadila na podujatí Svetového pohára v novozélandskej Taurange tretie miesto v kategórii elite. Dvadsaťštyriročnej Slovenke sa tak podarilo na druhých pretekoch po sebe dosiahnuť na pódiové umiestnenie. Za víťaznou Taliankou Carlottou Missagliovou zaostala v cieli len o osem sekúnd. Na 26. pozícii klasifikovali jej krajanku Margarétu Vráblovú (+2:17 min.), Dianu Dunajskú diskvalifikovali z pretekov.
SP v triatlone v Taurange - výsledky:
1. Carlotta Missagliová (Tal.) 57:33 min., 2. Sara Guerreroová Mansová (Šp.) +4 s, 3. Zuzana MICHALIČKOVÁ +8, ..., 26. Margaréta VRÁBLOVÁ +2:17 min., diskvalifikovaná: Diana DUNAJSKÁ (všetky SR)
1. Carlotta Missagliová (Tal.) 57:33 min., 2. Sara Guerreroová Mansová (Šp.) +4 s, 3. Zuzana MICHALIČKOVÁ +8, ..., 26. Margaréta VRÁBLOVÁ +2:17 min., diskvalifikovaná: Diana DUNAJSKÁ (všetky SR)