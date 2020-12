Michalík predĺžil zmluvu s FK Sereď do konca sezóny

Sereď 18. decembra (TASR) - Vedenie futbalového fortunaligistu ŠKF Sereď sa dohodlo s kapitánom mužstva Ľubomírom Michalíkom na predĺžení zmluvy do konca sezóny 2020/2021. Skúsený 37-ročný pilier obrany nastúpil počas jesene v 13 dueloch, na svoje konto si pripísal 1 006 odohraných minút.



"Sme veľmi radi, že sme sa s Ľubom Michalíkom dohodli na predĺžení zmluvy. Je to líder nielen na ihrisku, ale aj v kabíne, správny kapitán. Pre Sereď je to veľmi dôležitý hráč. Jeho vodcovské schopnosti budeme potrebovať aj v jarných fortunaligových zápasoch,“ povedal pre klubový web klub generálny manažér Marián Černý.



Michalík sa poďakoval vedeniu klubu za dôveru. "Samozrejme, viem koľko mám rokov, viem ako sa cítim, viem, že koniec kariéry sa blíži. Myslím si, že v priebehu tohto pol roka by som vedel či už na ihrisku alebo aj mimo ihriska klubu pomôcť. Veľmi sa teším na túto výzvu. Zároveň chcem poďakovať obom odchádzajúcim trénerom za dobre odvedenú prácu v Seredi. Je mi ľúto, že skončili. Treba ísť však ďalej, dať hlavy hore, urobiť kvalitnú prípravu na jarnú časť sezóny, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky pre Sereď,“ uviedol bývalý slovenský reprezentant.