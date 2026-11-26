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Michalík si v Dakare vyjazdil prvý úspech: Niečo neskutočné
Na najcennejší kov dosiahol 17-ročný talent v individuálnej časovke.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Len ako historicky tretí Slovák si cyklista Timotej Michalík odniesol zlato z olympijských hier mládeže. Na najcennejší kov dosiahol 17-ročný talent v individuálnej časovke v senegalskom Dakare a potvrdil, že o budúcnosť v tomto športe je postarané. Člen Roman Kreuziger Cycling Academy má za sebou zaujímavý rok s viacerými cennými výsledkami medzi juniormi.
Michalík si dokázal poradiť s posledným vrcholom nedávno ukončenej cestnej cyklistickej sezóny. V Dakare už vedel, čo ho približne čaká a napokon sa to ukázalo ako výhoda. Pred rokom sa totiž zúčastnil na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v severomacedónskom Skopje. „Bolo to podobné ako na EYOF-e, ale v Senegale bola o dosť väčšia konkurencia a ťažšie, keďže tam bol celý svet. Za mňa to však bol úžasný výjazd. Niečo neskutočné, čo sa nám tam všetkým podarilo, nielen cyklistom, ale aj v ostatných športoch. Som za celú našu krajinu hrdý,“ povedal pre TASR Michalík.
Na prelome septembra a októbra reprezentoval Slovensko medzi juniormi na majstrovstvách sveta v kanadskom Montreale a tiež európskom šampionáte v slovinskej Ľubľane. Po náročnom programe musel ešte zvládnuť v krátkom časovom úseku tretie vrcholné podujatie, na ktorom si vybojoval prvý významný medzinárodný úspech: „Majstrovstvá Európy a sveta boli celkom kúsok po sebe. Tým, že OH mládeže boli mesiac po normálnom konci sezóny, tak bolo potrebné predĺžiť tréningy a pokračovať v tréningovom pláne. Určite ma úspech posunie ďalej, tiež mi to zvýši sebavedomie. Dúfam, že sa to dostane do sveta a viacero tímov, respektíve ľudí zo zahraničia si tento výsledok všimne.“
Michalík nebol dokonca ďaleko od dvojnásobnej medailovej radosti v Dakare, v pretekoch s hromadným štartom mu chýbalo niekoľko metrov na pódiové umiestnenie. Po štvrtom mieste si však dokonale napravil chuť v individuálnej časovke. „Štvrté miesto vždy zamrzí, ale po pravde, ani som nedúfal, že sa dostanem takto blízko k cennému kovu. O dva dni na to sa mi však podarilo získať zlato, takže o to viac som sa tešil, keďže som k tomu bol tak blízko. Hlavné bolo, že trať na časovku bola kratšia v porovnaní s majstrovstvami sveta alebo Európy. Nemohli sme používať časovkárske bicykle, takže sme išli na obyčajných cestných bicykloch. Niekomu to vyhovuje, niekomu nie. Myslím si, že mi to trochu pomohlo k zisku zlata. Je to neuveriteľný úspech. Som však rád, že sa darilo aj celej krajine,“ vyhlásil Michalík.
Reprezentant Slovenska má za sebou tiež úvodnú sezónu vo farbách Roman Kreuziger Cycling Academy. Postupne na podujatiach ukazoval, že jeho angažovanie sa ukázalo ako správny ťah aj vzhľadom na očakávania vedenia tímu. „S prvou sezónou som veľmi spokojný. Som toho názoru, že celý tím, tiež ľudia, boli úplne úžasní. Dopomáhalo to k tomu, že sme boli super kolektív a k výsledkom. Myslím si, že mohli byť spokojní. Niektoré preteky mohli dopadnúť lepšie, ale robíme pre to všetko. Výsledok z Dakaru bol asi najväčší, takže boli asi z neho šťastní,“ vrátil sa 17-ročný cyklista k predchádzajúcim mesiacom.
Michalík sa netají tým, že vzhliada k svetovej špičke. Za inšpiráciu považuje aktuálneho fenoména cestnej cyklistiky, Slovinca Tadeja Pogačara: „Zaujal ma tým, že ho poznám už ako mladého chalana zo Slovinska. Myslím si, že jeho prístup k cyklistike je veľmi dobrý. Tak by mal byť nastavený každý športovec smerom k svojmu športu. Dáva do toho všetko, ale nezabúda na to, že si to treba aj užívať.“ Najlepší výsledok dosiahol slovenský cyklista v časovke, ale do budúcna sa zatiaľ na túto disciplínu nechce špecializovať. „Nechávam to otvorené, pretože v cyklistike je dôležité všetko. Časovka mi naozaj ide a bol by som rád, keby to takto ďalej pokračovalo. Samozrejme, je potrebné sa zlepšovať aj v ostatných disciplínach,“ objasnil Michalík svoje momentálne nastavenie.
Sezónu má ďalší z talentov v slovenskej cyklistike za sebou, ale postupne sa už nastavuje na ďalší rok, kde opäť dostane výrazný priestor preukázať svoje schopnosti. „Momentálne som po sezóne, o chvíľu začnem chodiť do posilňovne a behávať a v januári ma potom čaká prvé sústredenie. Program by mal byť približne rovnaký, ako tomu bolo tento rok. Pribudli tam podujatia, ktoré sme nejazdili. Hlavné je sa koncentrovať na najväčšie podujatia - majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy a Ain Bugey Valromey Tour, čo je juniorská Tour de France,“ dodal Michalík.
Michalík si dokázal poradiť s posledným vrcholom nedávno ukončenej cestnej cyklistickej sezóny. V Dakare už vedel, čo ho približne čaká a napokon sa to ukázalo ako výhoda. Pred rokom sa totiž zúčastnil na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v severomacedónskom Skopje. „Bolo to podobné ako na EYOF-e, ale v Senegale bola o dosť väčšia konkurencia a ťažšie, keďže tam bol celý svet. Za mňa to však bol úžasný výjazd. Niečo neskutočné, čo sa nám tam všetkým podarilo, nielen cyklistom, ale aj v ostatných športoch. Som za celú našu krajinu hrdý,“ povedal pre TASR Michalík.
Na prelome septembra a októbra reprezentoval Slovensko medzi juniormi na majstrovstvách sveta v kanadskom Montreale a tiež európskom šampionáte v slovinskej Ľubľane. Po náročnom programe musel ešte zvládnuť v krátkom časovom úseku tretie vrcholné podujatie, na ktorom si vybojoval prvý významný medzinárodný úspech: „Majstrovstvá Európy a sveta boli celkom kúsok po sebe. Tým, že OH mládeže boli mesiac po normálnom konci sezóny, tak bolo potrebné predĺžiť tréningy a pokračovať v tréningovom pláne. Určite ma úspech posunie ďalej, tiež mi to zvýši sebavedomie. Dúfam, že sa to dostane do sveta a viacero tímov, respektíve ľudí zo zahraničia si tento výsledok všimne.“
Michalík nebol dokonca ďaleko od dvojnásobnej medailovej radosti v Dakare, v pretekoch s hromadným štartom mu chýbalo niekoľko metrov na pódiové umiestnenie. Po štvrtom mieste si však dokonale napravil chuť v individuálnej časovke. „Štvrté miesto vždy zamrzí, ale po pravde, ani som nedúfal, že sa dostanem takto blízko k cennému kovu. O dva dni na to sa mi však podarilo získať zlato, takže o to viac som sa tešil, keďže som k tomu bol tak blízko. Hlavné bolo, že trať na časovku bola kratšia v porovnaní s majstrovstvami sveta alebo Európy. Nemohli sme používať časovkárske bicykle, takže sme išli na obyčajných cestných bicykloch. Niekomu to vyhovuje, niekomu nie. Myslím si, že mi to trochu pomohlo k zisku zlata. Je to neuveriteľný úspech. Som však rád, že sa darilo aj celej krajine,“ vyhlásil Michalík.
Reprezentant Slovenska má za sebou tiež úvodnú sezónu vo farbách Roman Kreuziger Cycling Academy. Postupne na podujatiach ukazoval, že jeho angažovanie sa ukázalo ako správny ťah aj vzhľadom na očakávania vedenia tímu. „S prvou sezónou som veľmi spokojný. Som toho názoru, že celý tím, tiež ľudia, boli úplne úžasní. Dopomáhalo to k tomu, že sme boli super kolektív a k výsledkom. Myslím si, že mohli byť spokojní. Niektoré preteky mohli dopadnúť lepšie, ale robíme pre to všetko. Výsledok z Dakaru bol asi najväčší, takže boli asi z neho šťastní,“ vrátil sa 17-ročný cyklista k predchádzajúcim mesiacom.
Michalík sa netají tým, že vzhliada k svetovej špičke. Za inšpiráciu považuje aktuálneho fenoména cestnej cyklistiky, Slovinca Tadeja Pogačara: „Zaujal ma tým, že ho poznám už ako mladého chalana zo Slovinska. Myslím si, že jeho prístup k cyklistike je veľmi dobrý. Tak by mal byť nastavený každý športovec smerom k svojmu športu. Dáva do toho všetko, ale nezabúda na to, že si to treba aj užívať.“ Najlepší výsledok dosiahol slovenský cyklista v časovke, ale do budúcna sa zatiaľ na túto disciplínu nechce špecializovať. „Nechávam to otvorené, pretože v cyklistike je dôležité všetko. Časovka mi naozaj ide a bol by som rád, keby to takto ďalej pokračovalo. Samozrejme, je potrebné sa zlepšovať aj v ostatných disciplínach,“ objasnil Michalík svoje momentálne nastavenie.
Sezónu má ďalší z talentov v slovenskej cyklistike za sebou, ale postupne sa už nastavuje na ďalší rok, kde opäť dostane výrazný priestor preukázať svoje schopnosti. „Momentálne som po sezóne, o chvíľu začnem chodiť do posilňovne a behávať a v januári ma potom čaká prvé sústredenie. Program by mal byť približne rovnaký, ako tomu bolo tento rok. Pribudli tam podujatia, ktoré sme nejazdili. Hlavné je sa koncentrovať na najväčšie podujatia - majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy a Ain Bugey Valromey Tour, čo je juniorská Tour de France,“ dodal Michalík.