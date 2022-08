Michalková a Buršíková postúpili do semifinále v športovom lezení

Dallas 29. augusta (TASR) - Slovenská reprezentantka v športovom lezení Lujza Michalková postúpila na MSJ v americkom Dallase do semifinále v disciplíne obtiažnosť. V nedeľnej kvalifikácii kategórie do 18 rokov obsadila 10. miesto.



Michalková bola najlepšia zo Slovákov, no v rovnakej vekovej kategórii si zaistila miestenku v ďalšej fáze aj Martina Buršíková. Tá obsadila 19. pozíciu. Menej sa darilo Filipovi Hromadovi, ktorý skončil medzi juniormi na nepostupovom 38. mieste.