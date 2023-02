Michalovčania cítia krivdu ohľadom VAR, Pavúk si na penaltu veril

Podbrezová 25. februára (TASR) – Futbalisti Michaloviec remizovali v piatkovej predohrávke 21. kola Fortuna ligy na ihrisku FK Železiarne Podbrezová 2:2. Pravdepodobne však stratili nádej postúpiť do prvej šestky a bojovať o titul. Dlho pritom pomýšľali na plný bodový zisk, no zaúradoval VAR.



Hlavný rozhodca Marián Ruc využil systém dvakrát. Najprv pred koncom prvého polčasu, keď vylúčil stredopoliara zemplínskeho tímu Marcina a potom aj v závere druhého dejstva, keď prisúdil Podbrezovčanom penaltu za stavu 1:2. Hostia chceli na protest odísť z hracej plochy. Po premenenom pokutovom kope domáceho Daniela Pavúka mohli ešte strhnúť výhru na svoju stranu. V nadstavenom čase nevyužil veľkú šancu kapitán Juraj Kotula.



"Brain Pena mi dal výbornú loptu. Ja som chcel obaliť brankára na vzdialenejšiu žrď, no dobre vybehol a chytil," povedal Kotula pre TASR. "V prvom rade som hrdý na chalanov a na celý tím ako sme to zvládli. Škoda, mohli sme si odniesť aj tri body," dodal kapitán. K dvom situáciám cez systém VAR sa vyjadrovať nechcel: "Bol to náročný duel, keďže sme viac ako polčas hrali v početnej nevýhode. Jeden VAR nám vylúčil hráča, druhý zariadil penaltu proti nám. Nuž, nech si každý spraví vlastný obraz."



Hnev a rozčarovanie po zápase neskrýval tréner hostí Norbert Hrnčár, ktorý na tlačovej konferencii iba poďakoval svojim hráčom za obetavý výkon. Na otázku, prečo nechce hodnotiť duel, reagoval svojsky: "Celkom vtipná otázka. Dobre sme sa pobavili. Už jedna relácia bola a volala sa Spejbl a Hurvínek. Ešte raz ďakujem hráčom za obetavý výkon.“



Podbrezovčania mali už pred piatkovým duelom istú účasť v prvej šestke tabuľky. Štvrtú pozíciu si tak len upevnili. "Bol to ťažký zápas. Hlavne druhý počas sme hrali do plnej obrany súpera. Aj keď boli Michalovčania deviati, dobre to zatvorili. Stáli na vlastnej šestnástke a tam sa ťažko hľadá priestor za obranu. Škoda, že sme nepridali tretí gól, mali sme šancu i nejaké dobré situácie. Paradoxne mohli v nadstavenom čase na konci streliť víťazný gól, ale náš brankár Ludha to perfektne chytil," hodnotil duel strelec vyrovnávajúceho gólu Podbrezovej.



Pred penaltou bol v nezávidenia hodnej situácii, keďže na neho Michalovčania vytvorili psychický tlak možným opustením ihriska na protest. K tejto situácii dodal: "Veril som si na tú penaltu i napriek tomu, čo sa dialo, ale aj na základe toho, že som minulý zápas jednu premenil.“