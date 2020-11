Michalovčanov nezlomil Covid, ale priveľký rešpekt

Michalovce 8. novembra (TASR) - Tréner futbalistov MFK Zemplín Michalovce Jozef Majoroš napriek prehre so Slovanom Bratislava 0:2 pochválil svojich zverencov. Pri skladaní zápasovej zostavy musel improvizovať, no tím zvládol duel so cťou: "Vzhľadom na problémy, ktoré sme mali so zostavou, si chlapci zaslúžia pochvalu."



Michalovský tím hlásil počas týždňa až tucet pozitívne testovaných na Covid-19 a z tohto dôvodu bol ohrozený pôvodný termín zápasu so Slovanom. "Belasí" však nesúhlasili s odložením stretnutia a Michalovčania napokon poskladali káder, ktorý hral dôstojnú rolu proti favoritovi. V základnej zostave bolo viacero skúsených hráčov, v dôsledku pozitívnych testov bolo na lavičke šesť dorastencov. "Chýbala nám prakticky celá jedenástka, ale nastúpili ďalší hráči, ktorí sú súčasť kádra. Dostali šancu sa ukázať a myslím si, že neodohrali zlý zápas. Škoda však príliš veľkého rešpektu, najmä v prvom polčase," poznamenal Majoroš.



Práve spomínaný rešpekt najvýstižnejšie charakterizoval výkon domácich. Tí sa v prvom dejstve nevedeli dostať do súvislej kombinácie, brankár hostí Dominik Greif sa iba sporadicky dostal do hry. Slovan postupne gradoval svoju prevahu a k víťazstvu ho nasmeroval gól Rataa v 41. minúte. "Neboli sme pokojní s loptou a aj preto ju Slovan držal takmer celý polčas. Z toho napokon rezultovali aj jeho góly. Loptu sme nevedeli podržať, strácali sme ju po dvoch, troch prihrávkach. Oni to vedeli, my nie. Mali sme príliš veľký rešpekt. Zlomový moment bol v podstate celý prvý polčas. V ňom sme dovolili súperovi vytvoriť si tlak. Keby sme v prvom hrali tak ako v druhom, možno by to dopadlo inak," uviedol útočník Matej Trusa. Michalovčania tak nezdolali Slovan ani v 17. vzájomnom zápase v najvyššej slovenskej súťaži. "Celý týždeň bol rozbitý, pozitívne prípady postupne pribúdali. Až v piatok sme vedeli, s ktorými hráčmi môžeme počítať. Musíme sa dostať z tejto situácie a verím, že nám pomôže aj reprezentačná prestávka," skonštatoval Majoroš.