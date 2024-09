Michalovce angažovali amerického útočníka Johnsona, hral za Nové Zámky

Michalovce 13. septembra (TASR) - Američan Ben Johnson posilnil ofenzívu hokejového klubu HK Dukla Ingema Michalovce. Účastník Tipos extraligy o tom informoval v piatok na svojej facebookovej stránke. Tridsaťročný útočník odohral uplynulé dve sezóny v slovenskej najvyššej súťaži, keď obliekal dres Nových Zámkov.



Americký center patril hlavne v ročníku 2022/2023 k ťahúňom tímu, keď v 50 zápasoch základnej časti zaznamenal 40 bodov (15+25), v play off pridal päť stretnutí a dosiahol dva góly a tri asistencie.



Johnson pred sezónou 2023/24 posilnil druholigový nemecký klub Krefeld Pinguine, no jeho pôsobenie v tomto mužstve nemalo dlhé trvanie. Vedenie tímu sa s Johnsonom dohodlo na rozviazaní kontraktu. Dôvodom ukončenia zmluvy mala byť hráčova minulosť. V roku 2016 bol odsúdený za znásilnenie. V novembri minulého roka sa vrátil do Zámkov, odohral 33 duelov a mal bilanciu 4+5.



Američan by sa mal pripojiť k tímu začiatkom budúceho týždňa. "Hľadali sme vhodného centra, ktorý správne doplní naše mužstvo v rámci možností klubu a trhu. Sme presvedčení že Ben ideálne zapadne do našej skladačky pred novou sezónou. Ide o výborného korčuliara a profesionála na ľade, ale aj mimo neho. Máme na hráča výborne referencie a tešíme sa jeho príchodu. Veríme, že Ben nadviaže na sezónu 2022/23 a prajeme mu, aby sa cítil v našom klube dobre a spoločne sme zažili úspešnú sezónu," uviedol športový manažér Marek Mašlonka.



Johnsona draftoval v roku 2012 klub New Jersey Devils z 90. miesta, ale do NHL sa nepresadil. Jeho kariéra sa predtým odvíjala v nižších zámorských súťažiach, predovšetkým v ECHL. Dvakrát ju však prerušil, keď v rokoch 2016 až 2018 vynechal dve sezóny a nehral ani v ročníku 2020/2021.