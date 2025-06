Michalovce angažovali kanadského útočníka Roya

Michalovce 23. júna (TASR) - Kanadský hokejový útočník Marc-Olivier Roy bude druhýkrát v kariére pôsobiť v najvyššej slovenskej súťaži. Na spolupráci pre sezónu 2025/2026 sa dohodol s klubom HK Dukla Michalovce, ktorý o tom informoval na sociálnych sieťach.



Roy prišiel do Európy v lete 2021, keď posilnil klub Bratislava Capitals, ktorý pôsobil v medzinárodnej súťaži Ice Hockey League. Po následných zastávkach vo Fínsku, Švédsku a Taliansku zamieril do Nových Zámkov. V ich drese odohral sezónu 2023/2024, v ktorej bol s 47 kanadskými bodmi (11+26) v 46 zápasoch najproduktívnejší hráč tímu. Následne odišiel do dánskeho tímu Rungsted Seier Capital, v ktorého drese absolvoval 58 duelov so ziskom 57 kanadských bodov (21+36).



Tridsaťročný Roy je prvý zahraničný hráč, o ktorom michalovský klub informoval v súvislosti s kádrom pre sezónu 2025/2026. Do jedného duelu bude môcť nastúpiť šesť legionárov.