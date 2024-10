Michalovce angažovali Lotyša Kuldu, Mašlonka: Prinesie skúsenosti

Michalovce 15. októbra (TASR) - Extraligový klub HK Dukla Ingema Michalovce angažoval 36-ročného obrancu Artursa Kuldu. Vizitku dlhoročného lotyšského reprezentanta zdobia dve účasti na ZOH, osem na MS a aj 15 zápasov v NHL. Klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.



"Chceli sme posilniť našu obranu. V momente, keď sa naskytla príležitosť na podpis Artursa Kuldu, neváhali sme a dohodli sme sa na zmluve do konca sezóny. Mal by do nášho mužstva priniesť bohaté skúsenosti. Jeho prednosti sú tvrdá hra, dobré pozičné riešenie situácií v obrannom pásme a presná prihrávka. Je využiteľný na oboch stranách klziska a do nášho mužstva zapadá po hernej ako aj po ľudskej stránke. Veríme, že bude patriť k našim defenzívnym lídrom a prajeme mu úspešnú sezónu," uviedol športový manažér Marek Mašlonka.



Kuldu draftoval v roku 2006 klub Atlanta Trashers, v ktorého drese debutoval v NHL. Za sebou má aj osem sezón v KHL. Uplynulé dva ročníky odohral v drese Villachu v IceHL. V sezóne 2023/2024 odohral 43 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 2 góly, 11 asistencií, 29 trestných minút a 6 plusových bodov.