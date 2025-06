Michalovce angažovali slovenského brankára Boráka

Michalovce 20. júna (TASR) - Do kádra hokejistov HK Dukla Michalovce pribudol 24-ročný slovenský brankár Dávid Borák. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach. Borák by mal v novom pôsobisku vytvoriť brankársky tandem so skúsenejším Vladimírom Glosárom.



Pred príchodom do Michaloviec si slovenskú extraligu vyskúšal v 26 zápasoch v drese Dukly Trenčín. „Je to slovenský brankár s veľkým potenciálom, ktorý sa v sezóne 2023/2024 prezentoval kvalitnými výkonmi, čo potvrdzujú aj jeho štatistiky. Verím, že Dávid bude prínos pre tím nielen po športovej, ale aj po ľudskej stránke,“ poznamenal tréner brankárov michalovského tímu Peter Pútec pre klubový web.