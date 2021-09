Michalovce angažovali stredných útočníkov Fourniera a Oška

Michalovce 15. septembra (TASR) - Slovenský hokejový klub HK Dukla Ingema Michalovce angažoval stredných útočníkov Stefana Fourniera a Patrika Oška. Extraligista o tom informoval na sociálnych sieťach s dodatkom, že do začiatku sezóny ešte plánuje posilniť defenzívu.



Pre 29-ročného Fourniera pôjde o prvé pôsobisko mimo Severnej Ameriky. V doterajšej profesionálnej kariére pôsobil v nižších zámorských súťažiach ECHL a AHL, v ktorej odohral 142 zápasov. V nich si do štatistík pripísal 11 gólov, 12 asistnecií, 340 trestných minút a 12 mínusových bodov. Uplynulé tri ročníky odohral v klube Wichita Thunder (ECHL). V sezóne 2020/2021 mal v 56 zápasoch bilanciu 22 gólov, 20 asistencií, 62 trestných minút a 14 "plusiek."



Odchovanec Liptovského Mikuláša Oško odohral prevažnú časť doterajšej kariéry v materskom klube. V slovenskej extralige doteraz nazbieral 164 štartov so ziskom 33 bodov (14 gólov, 19 asistencií). V ročníku 2020/2021 mal v 40 stretnutiach bilanciu 3 góly a 6 asistencií.