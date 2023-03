Trenčania zdolali Michalovce, Baláž priblížil Nitru ku štvrťfinále

druhý zápas predkola play off Tipos extraligy:



HK Dukla INGEMA Michalovce – HK Dukla Trenčín 4:6 (0:1, 1:1, 3:4)



Góly: 32. Puliš (Glazkov, Pereskokov), 54. Puliš (Osburn, Paločko), 58. Garreffa (Zabusovs), 60. Pereskokov – 19. Petráš (Tourigny), 28. Thelin (Starosta, Obdržálek), 43. Čacho (Valach, Pietroniro), 53. Sojčík (Thelin, Pietroniro), 57. Krajčovič, 59. Krajčovič (Thelin, Starosta). Rozhodovali: Orolín, D. Konc st. – D. Konc ml., Šoltés, vylúčení: 6:6 na 2 min, navyše: Sloboda (Trenčín) 5 min+DKZ za krosček, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 1997 divákov.



Michalovce: Škorvánek – Osburn, Hammond, Michalčin, Mihalik, Pišoja, Glazkov, Cibák – Puliš, Galamboš, Paločko – Pereskokov, Buc, Bjalončík – Garreffa, Suja, Zabusovs – Okoličány, Chalupa, Vašaš



Trenčín: LaCouvee – Starosta, Tourigny, Pietroniro, Nemčík, Ulrych, Ozols, Kupec – Petráš, Čacho, Valach – Thelin, Dalecký, Obdržálek – Šťastný, Sojčík, Hudec – Sloboda, Jurík, Krajčovič – Stahoň



/stav série: 1:1/



Popradčania nedokázali zvíťaziť nad HK Nitra a prehrali 1:2

HK Poprad – HK Nitra 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)



Góly: 5. Jermain (Razgals, Petráš) – 34. Buncis (Kašík), 47. Baláž (Bajtek, Mezei). Rozhodovali: Goga, Korba – Gegáň, Jedlička, vylúčení: 8:4 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1610 divákov.



Poprad: Peters – Kotvan, Vainio, Betker, Drgoň, Brincko, Meliško, Jasečko – Záborský, Kolouch, Razgals – Peresunko, Mlynarovič, Svitana – Bubela, Špirko, Kukuča – Jermain, Petráš, Valigura – Sokoli



Nitra: Kašík – Green, Mezei, Bodák, Gajdoš, Vitaloš, Stacha, Pupák – Krivošík, Baláž, Bajtek – Lacka, Gill, Sýkora – Elmer, Hrnka, Solenský – Čederle, Buncis, Leščenko



/stav série: 0:2/

Michalovce 9. marca (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili v druhom zápase predkola Kaufland play off Tipos extraligy na ľade HK Dukla INGEMA Michalovce 6:4. V sérii hranej na tri víťazné stretnutia vyrovnali stav na 1:1.Trenčania rozhodli o triumfe v tretej tretine, keď strelili štyri góly. Presadili sa postupne Viliam Čacho, Peter Sojčík a dvakrát Andrej Krajčovič. Séria sa sťahuje do Trenčína, kde bude v sobotu 11. marca na programe zápas číslo tri.Hokejisti HK Nitra zvíťazili aj v druhom zápase predkola Kaufland play off Tipos extraligy na ľade HK Poprad. Po stredajšom triumfe 2:1 vyhrali vo štvrtok rovnakým výsledkom a už v sobotu môžu pred vlastnými fanúšikmi spečatiť postup do štvrťfinále.Popradčania síce viedli od 5. minúty po góle Nicka Jermaina, no hostia skóre otočili. V druhej tretine vyrovnal Filips Buncis a v tretej rozhodol Jozef Baláž.