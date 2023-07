Michalovce ešte cielia na posily, Sabol: Nechceme sa zachraňovať

Káder MFK Zemplín Michalovce:



brankári: Benjamín Száraz, Matúš Ružinský, Dávid Slávik



borancovia: Daniel Magda, Martin Bednár, Polydefkis Volanakis (Gr.), Henry Franck Bahi (Guin.), Jakub Sova, Lukáš Šimko, Jaroslav Holp, Saša Marjanovič (Bos.)



stredopoliari: Filip Vaško, Artúr Musák, Juši Šimamura (Jap.), Igor Žofčák, Usman Issa Adekunle (Nig.), Stanislav Danko, Norbert Matta



Útočníci: Daniel Pavúk, Matúš Marcin, Lukáš Jánošík



hlavný tréner: Marek Petruš, asistent trénera: Erik Havrila, tréner brankárov: Branislav Benko



prišli: Martin Bednár (Zlaté Moravce), Daniel Pavúk (Podbrezová), Lukáš Šimko (Prešov), Stanislav Danko (Trebišov), Matúš Ružinský (Slovan Bratislava), Franck Bahi (hosťovanie Šamorín)



odišli: Wisdom Uda Kanu (FK Shkupi Skopje), Matúš Begala (PAS Giannina), Matija Krivokapič, Sainey Njie, Tibor Slebodník (všetci koniec hosťovania), Andrij Kožuchar (FC Karpaty Ľvov), Michal Ranko (Skalica), Juraj Kotuľa (Ružomberok), Brian Peňa (FC Riga), Kristi Qose (Košice), Zvonko Ceklič (FK Budučnost Podgorica)







prípravné zápasy MFK Zemplín Michalovce:



Humenné - Michalovce 2:0



Michalovce - Humenné 0:0



Zaglebie Lubin (Poľ.) - Michalovce 3:0



Michalovce - Kazincbarcika (Maď.) 1:0



Gól Michaloviec: 74. Marcin



Zorya Luhansk (Ukr.) - Michalovce 2:1



Gól: 30. Žofčák



Jagiellonia (Poľ.) - Michalovce 1:0



Michalovce - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 0:3



Michalovce 26. júla (TASR) - S novým trénerom, viacerými novými tvárami v tíme a ambíciou absolvovať úspešnejšiu sezónu než nedávne, vstúpia do nového ročníka najvyššej slovenskej súťaže futbalisti MFK Zemplín Michalovce. Hlavný kormidelník Marek Petruš, ktorý v medzisezónnom období nahradil Norberta Hrnčára, by v tíme rád privítal ešte troch rozdielových hráčov. Na prahu nového ročníka si uvedomoval nelichotivé výsledky z prípravného obdobia, no zároveň pripomenul, že tie vyplynuli aj z nasadenia všetkých hráčov tímu vrátane viacerých mladíkov.Michalovčania odohrali sedem prípravných duelov, z ktorých zvíťazili iba v jednom (1:0 nad maďarskou Kazincbarcikou) a strelili v nich iba dva góly.poznamenal Petruš. V pozícii nového kormidelníka sa musel vyrovnať s výraznou fluktuáciou hráčov. Z tímu odišlo desať hráčov, prišlo šesť a ďalší sú v štádiu riešenia.prezradil Petruš.V uplynulom ročníku 2022/2023 boli michalovskí futbalisti "namočení" do boja o záchranu a až po víťazstve nad Zlatými Moravcami 1:0 v poslednom kole skupiny o udržanie sa definitívne rozhodli o zachovaní si prvoligovej príslušnosti. Napokon sa umiestnili na 10. mieste, teda tesne "nad čiarou" znamenajúcou baráž, resp. zostup.uviedol člen predstavenstva MFK Zemplín Michalovce Ján Sabol, ktorý verí, že nasledujúca sezóna bude úspešnejšia než nedávne, v ktorých tím absentoval v elitnej šestke.