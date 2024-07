Michalovce idú do sezóny s osvedčenými lídrami, posily sú v riešení

výsledky MFK Zemplín Michalovce v príprave na sezónu 2024/2025:



Humenné - Michalovce 3:1 (1:0)



Gól Michaloviec: Zulevič



Nyiregyháza - Michalovce 1:1 (0:1)



Gól: Zulevič



Liptovský Mikuláš - Michalovce 0:1 (0:0)



Gól: Petřík



Michalovce - Košice 0:1 (0:0)



Michalovce - Kazincbarcika 1:0 (0:0)



Gól: Van Kessel



Mezőkövesd - Michalovce 1:0 (1:0)



DVTK - Michalovce 3:1 (1:0)



Gól: Arevalo Acosta





Michalovce 26. júla (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce sa v nadchádzajúcej sezóne 2024/2025 chcú vyhnúť záchranárskym prácam a so staronovým trénerom Antonom Šoltisom bodovať už od úvodných kôl. Skúsený kormidelník prišiel k tímu najskôr ako dočasný tréner, nedávno sa s vedením klubu dohodol na dvojročnej zmluve. Novinkou sú aj zmeny v štruktúrach klubu, ktorého stopercentným vlastníkom sa stalo mesto Michalovce.Novým generálnym manažérom sa stal Ivan Gondor:," ubezpečil.Michalovskí futbalisti sa v uplynulom ročníku 2023/2024 zachránili "v hodine dvanástej," keď uspeli v baráži proti Petržalke (1:2, 2:0). Vyhnúť sa záchranárskym prácam bude jeden z hlavných cieľov tímu, ktorý prevzal Šoltis po Františkovi Strakovi. "konštatoval Šoltis.V kádri má už tradičný mix legionárov s domácimi hráčmi a v pozícii očakávaných lídrov by mal byť okrem dlhoročného kapitána Igora Žofčáka aj Erik Pačinda, ktorý prišiel do tímu tesne pred začiatkom sezóny z Košíc.uviedol Pačinda. V tíme pokračuje aj 41-ročný Igor Žofčák, ktorý mal ambíciu ukončiť kariéru po uplynulej sezóne, no napokon si to rozmyslel, keďže nechcel zavesiť kopačky na klinec v baráži. Na novú sezónu sa teší:" odkázal Žofčák na úvodný zápas Niké ligy, ktorý MFK odohrá na ihrisku Skalice.