Začal sa jubilejný 30. ročník TEL, Michalovce zdolali Košice 3:2

HK Dukla Ingema Michalovce - HC Košice 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)



Góly: 18. Puliš (Buc, Suja), 29. Puliš (Macejko, Osburn), 55. Macejko (Osburn, Buc) - 8. Leskinen (Watling), 31. Slovák (Southorn, Watling). Rozhodovali: Hronský, Smrek - Jedlička, Ordzovenský, vylúčení: 6:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 2000 divákov.



Michalovce: Vošvrda - Hammond, Štajnoch, Macejko, Osburn, Mihalik, Michalčin - Buc, Suja, Puliš - Paločko, Winquist, Kristo - Bezúch, Galamboš, Žitný - Chalupa, Bjalončík, Vašaš



Košice: Košarišťan - Southorn, Šedivý, Olsson, Ferenc, Deyl, Novota, Bartoš - Watling, Campbell, Leskinen - Bartánus, Chovan, Tybor - Rogoň, Slovák, Lamper - Havrila, Linet, Jokeľ

Banská Bystrica zdolala v prestrelke Spišiakov 6:5

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

HC´05 Banská Bystrica – HK GROTTO Spišská Nová Ves 6:5 (1:1, 3:3, 2:1)

Góly: 15. Jendek (Tamáši), 24. Gašpar, 30. Tamáši (Bača), 36. Gašpar, 52. Troock, 53. Sojka (Jendek) - 7. Majdan (Salituro, Ulander), 23. Žiak (Giľak, Majdan), 23. Novák, 33. Vandas, 46. Kerbashian. Rozhodovali: Štefik, Korba – Durmis, Bogdaň, vylúčení: 7:4 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 2:1, 2422 divákov.

Banská Bystrica: Rahm - Bačik, Bača, Holenda, Pavlin, Ďatelinka, Luža, Frídel - Bíreš, Kontos, Troock - Kabáč, Sukeľ, Urbánek - Šoltés, Tamáši, Gašpar - Jendek, Sojka, Výhonský

Spišská Nová Ves: Melicherčík - Žiak, Ulander, Ališauskas, Romaňák, Ordzovenský, Podlipnik, Šuty - Verbeek, Kerbashian, Vandas - Štrauch, Nellis, Ščurko - Majdan, Salituro, Giľák - Novák, Vartovník, Hamráček

Úradujúci slovenský majster Slovan Bratislava odštartoval novú sezónu víťazne

Na snímke vľavo Peter Kundrík, vpravo jeho spoluhráč Olli Vainio (obaja Poprad) a uprostred Jakub Minárik (Slovan) bojujú o puk počas zápasu prvého kola Tipos extraligy HK Poprad – HC Slovan Bratislava v Poprade 16. septembra 2022. Foto: TASR - František Iván

HK Poprad - HC Slovan Bratislava 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)



Góly: 58. Záborský (Yogan, Svitana), 60. Drgoň (Svitana, Záborský) - 27. Török (Šotek, Maier), 34. Haščák (Ackered, Pecararo), 46. Zigo (Beňo, Matoušek), 59. Haščák. Rozhodovali: Krajčík, Kalina - Tvrdoň, Hájnik, vylúčení: 4:8 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3167 divákov.

Poprad: Peters - Drgoň, Meliško, Vainio, Kotvan, Bokroš, Brincko, Maroš Mešár - Záborský, Skokan, Svitana - Soberg, Bubela, Yogan - Kukuča, Paukovček, Petráš - Kundrik, Mlynarovič, Matej Paločko - Sokoli

Slovan Bratislava: Coreau - Ackered, Valach, Beňo, Gachulinec, Golian, Sersen, Maier - Haščák, Rapuzzi, Pecararo - Takáč, Minárik, Fominych - Matoušek, Zigo, Lukošík - Török, Preisinger, Šotek - Kukumberg

Hokejisti Prešova na domácom ľade zdolali Liptovský Mikuláš 4:3.

Na snímke zľava Edmund Šimun (Prešov), Julius Vähatalo (Liptovský Mikuláš) bojujú o puk v zápase 1. kola hokejovej Tipsport extraligy medzi HC 21 Prešov a MHk 32 Liptovský Mikuláš v Prešove 16. septembra 2022. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

HC 21 Prešov - MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)



Góly: 26. K. Jendroľ (Melcher), 32. Martin (Giles), 32. Sýkora (Ballhorn), 49. Gerlach (Šimek, Sýkora) – 3. Karsums (Kuru, Vähätalo), 24. Drábek (Walega, Handlovský), 48. Karsums (Vähätalo, Mesikämmen). Rozhodovali: Goga, Moller - Knižka, Janiga, vylúčení: 3:6 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1082 divákov.

Prešov: Bespalov - D. Jendroľ, Higgins, Ľalík, Ballhorn, Rajnoha, Giles, Nátny - Nauš, Šimun, Krajč - Sýkora, Gerlach, Šimek - Martin, Girduckis, Žilka - Melcher, Klíma, K. Jendroľ - Thomka

Liptovský Mikuláš: Valent - Ventelä, Mesikämmen, Dyakov, Hudec, Mezovský, Kapičák, Pavúk - Karsums, Vähätalo, Kuru - Handlovský, Šmída, Kriška - Uhrík, Walega, Michalík - Galbavý, Kalousek, Drábek - Braun

Nové Zámky triumfovali na ľade HK Nitra 5:1.

HK Nitra - HC Nové Zámky 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)



Góly: 21. Myklucha (Holešinský, Bodák) - 7. Farley (Lee, Johnson), 17. Jackson (Farley, Lee), 51. Dickman (Ondrušek, Lee), 59. Farley (Hatala), 59. T. Mikúš. Rozhodovali: Baluška, Žák - Kacej, Jurčiak, vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 3054 divákov.

Nitra: Honzík - Mezei, Bodák, Pupák, Donaghey, Gajdoš, Švarný, J. Štefanka ml. - Krivošík, Hrnka, Holešinský - Tvrdoň, Buncis, Molnár - Solenský, Myklucha, R. Varga - Knies, Šramaty, Lacka - Pekarčík

Nové Zámky: Kantor - Kozák, Hatala, Lee, Mart. Chovan, Mamčics, Ligas, Knižka, Roman - Farley, Johnson, Jackson - Šišovský, Dickman, Klempa - T. Mikúš, J. Mikúš, Babeliak - Mišiak, Ondrušek, Hajník

HKM Zvolen doma zdolal Duklu Trenčín 4:1

Na snímke hokejisti pred bránou Trenčína počas zápasu 1. kola Tipos extraligy HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín vo Zvolene v piatok 16. septembra 2022. Foto: TASR - Ján Krošlák

HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)



Góly: 25. Marcinek (Viedenský, Stupka), 26. Hain (Hecl, Langkow), 51. Kašlík (Zuzin), 57. Hanna (Huntebrinker) – 45. Sloboda. Rozhodovali: Tvrdoň, D. Konc st. - Synek, D. Konc ml., vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 1875 divákov.

Zvolen: Trenčan - Messner, Hain, Hanna, Mudrák, Hraško, Kubka, Čulík - Zuzin, Huntebrinker, Kašlík - Hecl, Langkow, Sideroff - Gropp, Šiška, Stupka - Csányi, Viedenský, Marcinek - Barcík

Trenčín: Lacouveé - Starosta, Ozols, Ulrych, Pietroniro, Nemčík, Martiška, Chromiak - Valach, Čacho, Thelin - Sloboda, Heinero, Petráš - Razgals, Sojčík, Belluš - Hudec, Ferenyi, Jakubec - Stahoň

