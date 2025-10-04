< sekcia Šport
Michalovce na víťaznej vlne, v 10. kole vyhrali nad Trenčínom 2:0
Vďaka zisku ďalších troch bodov sa domáci v neúplnej tabuľke Niké ligy posunuli na tretie miesto s 18 bodmi.
Autor TASR
Michalovce 4. októbra (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili v 10. kole Niké ligy nad AS Trenčín 2:0. Pre domáci tím to bol tretí triumf v sérii, hostia naopak zaznamenali štvrtú prehru za sebou.
Michalovčania urobili dôležitý krok za víťazstvom v priebehu približne troch minút prvého polčasu, keď sa strelecky presadil Samuel Ramos a Kai Brosnan. Po polčasovej prestávke mohli ešte navýšiť svoj náskok, ale ďalší gól Ramosa odvolal systém VAR a v ďalších minútach už neprekonali hosťujúceho brankára.
Vďaka zisku ďalších troch bodov sa domáci v neúplnej tabuľke Niké ligy posunuli na tretie miesto s 18 bodmi. Trenčín je na priebežnej šiestej pozícii s 12 bodmi.
Michalovčania urobili dôležitý krok za víťazstvom v priebehu približne troch minút prvého polčasu, keď sa strelecky presadil Samuel Ramos a Kai Brosnan. Po polčasovej prestávke mohli ešte navýšiť svoj náskok, ale ďalší gól Ramosa odvolal systém VAR a v ďalších minútach už neprekonali hosťujúceho brankára.
Vďaka zisku ďalších troch bodov sa domáci v neúplnej tabuľke Niké ligy posunuli na tretie miesto s 18 bodmi. Trenčín je na priebežnej šiestej pozícii s 12 bodmi.
Niké liga - 10. kolo:
MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín 2:0 (2:0)
Góly: 26. Ramos, 28. Brosnan. Rozhodovali: Benedik – Vorel, Kuba, ŽK: Zubairu, Begala - Bazdarič, Katič, 1208 divákov.
Michalovce: Lukáč – Pauschek, Dzotsenidze, Bednár (77. Park), Čurma – Zubairu, Cottrell (86. Begala), Taylor-Hart (90. Francois), Ramos (77. S. Danko), Brosnan (77. Ahl) – Paulauskas.
Trenčín: Katič – Brandis, Kranthove, Križan, Pavek – Yakubu (46. Sabljič), Khan (64. Bazdarič), Hájovský – Adyrbekov (46. Guibero), Doesburg (78. Šimič), Fiala (64. Kam)
MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín 2:0 (2:0)
Góly: 26. Ramos, 28. Brosnan. Rozhodovali: Benedik – Vorel, Kuba, ŽK: Zubairu, Begala - Bazdarič, Katič, 1208 divákov.
Michalovce: Lukáč – Pauschek, Dzotsenidze, Bednár (77. Park), Čurma – Zubairu, Cottrell (86. Begala), Taylor-Hart (90. Francois), Ramos (77. S. Danko), Brosnan (77. Ahl) – Paulauskas.
Trenčín: Katič – Brandis, Kranthove, Križan, Pavek – Yakubu (46. Sabljič), Khan (64. Bazdarič), Hájovský – Adyrbekov (46. Guibero), Doesburg (78. Šimič), Fiala (64. Kam)