Michalovce odvrátili koniec sezóny, Kabáč: Dali sme do toho srdce

Michalovce 11. apríla (TASR) - Hokejisti Michaloviec odvrátili hrozbu konca sezóny a víťazstvom 5:2 predĺžili semifinálovú sériu s Nitrou. Podľa asistenta trénera Mareka Kolbu bol triumf domácich aj výsledkom "emócie, ktorú ukázali prvýkrát v tejto sérii." Aj útočník Filip Bajtek hovoril po zápase o mentálnej stránke ako o príčine prehry.



Michalovčania mali lepší vstup do zápasu a dôležité bolo, že počas duelu ani raz nepustili hostí do vedenia. Nitrania síce vyrovnali na 1:1 aj 2:2, ale Michalovčania napokon strhli víťazstvo na svoju stranu. "Bol to bojovný hokej. Dali sme do toho srdce, môžeme byť na seba hrdí. Blokovali sme strely, vracali sa do defenzívy a každý spravil niečo, aby tím zvíťazil. Vyhli sme sa aj hlúpym faulom a aj to rozhodlo," skonštatoval útočník Michal Kabáč, ktorý bilanciou 1+1 potvrdil výbornú formu v play off, v semifinále nazbieral už 5 bodov (4+1).



Ako rozhodujúci sa ukázal gól Miroslava Macejka, ktorý v 37. minúte zblízka využil chybu v nitrianskej defenzíve a reagoval tým na vyrovnávajúci zásah Filipa Bajteka. "Za stavu 2:2 sme rýchlo reagovali gólom na 3:2 a vtedy sa 'momentum' preklopilo na našu stranu. Myslím si, že sme zaslúžene zvíťazili. Záver sme odbojovali, pozorne sme bránili. Nitra začala hru bez brankára dosť skoro, my sme dali dva góly do prázdnej bránky. Dnes to bolo prvýkrát v tejto sérii, čo sme hrali cez emóciu a srdce. Hráčom sa rozviazali ruky a nohy. V tejto emócii chceme pokračovať v Nitre," poznamenal Kolba. Michalovčania naďalej živia nádej na postup do finále, no bližšie k nemu má Nitra, ktorá má náskok 3:2 na zápasy a sobotňajší duel odohrá pred vlastnými divákmi. "Opäť to bude nový zápas, ktorý sa začne za stavu 0:0. Musíme sa znovu správne nastaviť v hlavách a opäť dať do toho aj srdce," uviedol Kabáč.



Tréner nitrianskeho tímu Antonín Stavjaňa zápas zhodnotil stručne, upozornil najmä na chyby, ktoré stáli jeho zverencov lepší výsledok: "My sme dnes domácich nechali vyhrať. Za stavu 2:2 sa dostali k rozdielovému gólu. Slabší vstup do zápasu nás stál celý zápas. V play off rozhodujú maličkosti."



Nitre k spečateniu postupu do finále nepomohli ani dva góly Filipa Bajteka, ktorý nimi zavŕšil stovku presných zásahov v slovenskej extralige. "Nenastúpili sme správne po mentálnej stránke. Asi sme si mysleli, že to pôjde jednoduchšie a domáci budú pod tlakom. Začali však aktívne, dohrávali súboje a v prvej tretine nám aj strelili gól. Potom sme si niečo povedali, 'chytili' sme sa a dokázali sme vyrovnať na 1:1 a neskôr aj na 2:2. Vtedy nastal kľúčový moment. Mali sme to lepšie zvládnuť, no namiesto toho sme inkasovali tretí gól," poznamenal Bajtek.