Fínsky útočník Nuutinen mieri zo Zvolena posilniť Michalovce

Michalovce 25. júna (TASR) - Fínsky útočník Mikko Nuutinen sa v rámci hokejovej Tipos extraligy sťahuje z majstrovského HKM Zvolen do tímu HK Dukla Ingema Michalovce. Je to už štvrtý hráč, ktorý pred novou sezónou putoval rovnakým smerom.



"Mikko Nuutinen bol od prvého momentu, ako sme začali skladať tohtoročný tím, našou top voľbou a sme nesmierne radi, že v sezóne 2021/2022 bude obliekať dres s líškou na hrudi. Počas jednaní bolo veľa momentov, keď sme očakávali, že si Mikko vyberie inú ligu, no na konci spravil dôležité rozhodnutie a na Slovensku bude pôsobiť ešte jeden rok. V minulej sezóne bol Nuutinen druhým najproduktívnejším zahraničným hráčom v lige, keď v 63 zápasoch zaznamenal 64 bodov za 24 gólov a 40 asistencií a veľkou mierou pomohol Zvolenu k zisku majstrovského titulu. Veríme, že po minuloročnej prvej sezóne na Slovensku sa jeho výkony môžu ešte zlepšiť," uviedol klub z Michaloviec v stanovisku na svojej webstránke.



Tridsaťročný Nuutinen má za sebou prvú sezónu v zahraničí. Predtým hrával iba vo svojej domovine a to iba za dva tímy. V najvyššej fínskej súťaži, v ktorej odohral za osem sezón 322 zápasov a dosiahol v nich 130 kanadských bodov za materský Kalpa Kuopio, v druhej lige Mestis za tím SaPKo 238 zápasov, v ktorých zaznamenal 157 kanadských bodov. Michalovce už pred ním získali zo Zvolena obrancu Františka Gajdoša a útočníkov Marca Halamu a Jozefa Tibenského.