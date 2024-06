Michalovce posilnil kontroverzný Fín, ale aj Lotyš Krastenbergs

Michalovce 6. júna (TASR) - Účastník hokejovej Tipos extraligy Dukla Michalovce predstavil ďalšie posily do novej sezóny. V klube budú v ročníku 2024/2025 pôsobiť lotyšský útočník Renars Krastenbergs, fínsky center Topi Rönni, český obranca Ondrej Slováček a francúzsky brankár Julian Junca.



Junca bol v kádri Francúzska aj na uplynulých MS v Česku. V minulej sezóne pôsobil v zámorskej ECHL v tíme Tulsa Oilers a dva zápasy odchytal aj v AHL za Chicago Wolves.



Slováček hral uplynulé dve sezóny v Kladne, predtým hral Českých Budějoviciach a vo fínskom tíme Lukko Rauma.



Dvadsaťročný fínsky mládežnícky reprezentant Rönni je odchovanec Tappary Tampere, v roku 2022 ho v 2. kole draftovalo Calgary. Vlani ho však vo Fínsku odsúdili za znásilnenie, ku ktorému došlo, keď bol neplnoletý. Od súdu v Helsinkách dostal ročný podmienečný trest odňatia slobody. "Samozrejme si sme vedomí, že Topi pred niekoľkými rokmi urobil chybu, za ktorú bol potrestaný. Náš klub sa mu rozhodol podať pomocnú ruku a dať mu druhú šancu, ktorú dúfame využije a dokáže svoje hokejové kvality," uviedol športový manažér Dukly Marek Mašlonka.



Dvadsaťpäťročný Krastenbergs nastupoval na MS v Česku v prvej päťke spolu s Kasparsom Daugavinšom. Na OH v Pekingu bol najproduktívnejší hráč lotyšskej reprezentácie. "Od Renarsa máme veľké očakávania. Veríme, že u nás potvrdí rolu strelca a spoločne s Kasparsom vytvoria silnú dvojicu. Renars počul o Michalovciach od svojich spoluhráčov z reprezentácie iba tie najlepšie referencie a o to ľahšie bolo jeho rozhodovanie upísať sa nášmu klubu," dodal Mašlonka.