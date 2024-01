Michalovce posilnil španielsky stredopoliar Samuel Ramos

Michalovce 22. januára (TASR) - Futbalistov MFK Zemplín Michalovce posilnil španielsky ofenzívny stredopoliar Samuel Ramos. So "žlto-modrými" sa dohodol na spolupráci do leta 2026. Klub Niké ligy o tom informoval na oficiálnej stránke.



Ramos je po Uruguajčanovi Enzovi Arevalovi a Grékovi Ioannisovi Niarchosovi treťou zimnou posilou Michaloviec. Naposledy si do novembra minulého roka obliekal dres štvrtoligového španielskeho klubu CD Mensajero. Futbalovo vyrastal v akadémii UD Las Palmas. Slovensko bude jeho prvá zahraničná zastávka v kariére.



"Zatiaľ som v Michalovciach veľmi spokojný. Mám zo všetkého dobrý pocit. Mužstvo sa mi celkom pozdáva, na všetkých chlapcoch v kabíne je vidieť, že chcú na jar posunúť Michalovce v tabuľke nahor. Mojim cieľom je pomôcť mužstvu a vydať zo seba všetko,“ povedal Ramos, ktorý dostal príležitosť v dvoch prípravných zápasoch a v oboch skóroval. "Určite každému hráčovi po príchode do nového tímu prospeje, keď sa hneď strelecky presadí. Mne to takisto pomôže po mentálnej stránke a dvihne mi to sebavedomie. Dúfam, že gólovo sa mi bude dariť aj v ligových zápasoch," dodal ľavonohý futbalista.