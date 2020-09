Tipsport Kaufland cup: Michalovce s Popradom postúpili do semifinále

Tipsport Kaufland cup, štvťfinále, druhý zápas:



HC '05 Banská Bystrica - HK Dukla Ingema Michalovce 4:6 po predĺž. (1:1, 1:1, 2:3 - 0:1)



Góly: 10. Verbeek, 33. Lunter (Žiak, Brejčák), 39. Mistele (tr. strieľ.), 42. Fafrák (Vašaš, Tamáši) - 9. Korhonen (Galamboš, Ventelä), 27. Šoltés (Takáč), 44. Šoltés, 45. Mihálik (Hickmott, Regenda), 48. Bartánus (Southorn), 65. Galamboš (Takáč.). Rozhodovali: Štefik, D. Konc st. - J. Konc ml., Kiepeš, vylúčení: 7:6 na 2 min., navyše Lamper (B. Bystr.) 10 min. OT za hrubosť, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 372 divákov.



/prvý zápas 2:1, do semifinále postúpili Michalovce/



zostavy:



HC '05 Banská Bystrica: Gajan - Welsh, Ďatelinka, Biro, Drew, Brejčák, Žiak, Petrinec, Zubák - Lamper, Winquist, Mistele - Kriška, Tamáši, Sloboda - Fafrák, Verbeek, L. Lunter - Vašaš, Giertl, Vybiral



HK Dukla Ingema Michalovce: Tomek - McCormack, Bdžoch, Mihálik, Southorn, Ventelä, Ťavoda, Zekucia - Hickmott, Lalancette, Korhonen - Regenda, Mlynarovič, Takáč - Bartánus, Galamboš, Šoltés - Chalupa, Češík, Mašlonka - Török



HC 07 Detva - HK Poprad 3:3 (0:1, 3:1, 0:1)



Góly: 24. Rymsha (Gašpar, Valent), 25. Askarov (Lalík, Nauš), 38. Askarov (Sýkora) - 20. Drgoň (Haščák, Skokan), 39. Haščák (Svitana, Brejčák), 46. Matúš Paločko. Rozhodovali: Rojík - Číž, Stašák, vylúčení: 2:5 na 2 min., presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 226 divákov.



/prvý zápas 0:4, do semifinále postúpil Poprad/



zostavy:



HC 07 Detva: Petrík - F. Fekiač, Jendroľ, Golian, Rais, Turan, Korím, Gachulinec, Rymsha - Žilka, V. Fekiač, Ščurko - Charbonneau, Čacho, Sýkora - Nauš, T. Klíma, Ľupták - Gašpar, Valent, Cox



HK Poprad: Vošvrda - Brejčák, Drgoň, Dalhuisen, Ulrych, Erving, Hudec, Dzivjak, Česánek, Brejč - Haščák, Skokan, Svitana - Handlovský, Preisinger, Mešár - Lušňák, Zagrapan, Matúš Paločko - Šotek, Bjalončík, Matej Paločko

HK Dukla Trenčín - HK Nitra 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)



Góly: 1. Paukovček (Sádecký, Hecl), 31. Švec (Sojčík). Rozhodovali: Lokšík, Lesay - Jurčiak, Krajčík, vylúčení: 5:6 na 2 min., navyše Paukovček (Tren.) 10 min. OT za napadn. hlavy a krku, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 500 divákov.



/prvý zápas 3:6, do semifinále postúpila Nitra/



zostavy:



HK Dukla Trenčín: Valent - Jaborník, Ackered, Starosta, Mesikämmen, Bokroš, Sládok, Ferenyi, Rajnoha - Sádecký, Paukovček, Hecl - Daňo, Kettunen, Bezúch - Kukuča, Sojčík, Skladaný - Krajč, Švec, Hlinka



HK Nitra: Cowley - Cardwell, Mezei, Nemec, Švarný, Bodák, Pupák, Štefanka, Knižka - Hrnka, Slovák, Tvrdoň - Lantoši, Šťastný, Kollár - Holešinský, Dauda, Minárik - Pätoprstý, Čaládi, Škvarek

Zvolen 24. septembra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce postúpili do semifinále Tipsport Kaufland cupu. V odvetnom štvrťfinálovom stretnutí zvíťazili vo Zvolene nad Banskou Bystricou 6:4 po predĺžení. Zápas sa v riadnom hracom čase skončil víťazstvom Michaloviec 5:4 a keďže to v súčte gólov v dvojzápase znamenalo remízu 6:6, nasledovalo päťminútové predĺženie. V ňom rozhodol o víťazstve Dukly Peter Galamboš.Hokejisti HK Poprad postúpili do semifinále Tipsport Kaufland cupu. V odvetnom štvrťfinálovom stretnutí im na ľade Detvy stačila aj remíza 3:3, keďže v prvom zápase zvíťazili 4:0.Hokejisti HK Nitra postúpili do semifinále Tipsport Kaufland cupu. V odvetnom štvrťfinálovom zápase síce prehrali na ľade HK Dukla Trenčín 0:2, no tento výsledok im stačil na postup, keďže v prvom stretnutí zvíťazili o tri góly - 6:3.