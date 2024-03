Michalovce postúpili po triumfe nad Zvolenom do semifinále

Na snímke radosť hráčov HK Dukla Ingema Michalovce po postupe do semifinále po vyhratom piatom zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipos extraligy HK Dukla Ingema Michalovce - HKM Zvolen 27. marca 2024 v Michalovciach. Foto: TASR - Roman Hanc

štvrťfinále play off Tipos extraligy – piaty zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Dukla Ingema Michalovce - HKM Zvolen 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)



Góly: 20. Kabáč (Suja, Buc), 21. Kabáč (Bindulis, Vašaš), 60. Bodák - 3. Šiška (Mudrák, Sládok). Rozhodovali: T. Orolin, Novák - Frimmel, Šoltés, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3042 divákov.



Michalovce: Škorvánek - Bodák, Bindulis, Acolatse, Cibák, Michalčin, Suja - Daugavinš, Newton, Santos - Paločko, Heard, Puliš - Valach, Solenský, Wilkins - Kabáč, Buc, Vašaš



Zvolen: Kupsky - Hain, C. Hults, Gachulinec, Rauhauser, Mudrák, Sládok - Lukosevicius, M. Hults, Fortin - Marcinek, Viedenský, Zuzin - Hecl, Šiška, Kašlík - Kolenič, V. Fekiač, Csányi



/konečný stav série: 4:1, Michalovce postúpili do semifinále/

Michalovce 27. marca (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce sa stali tretím semifinalistom play off Tipos extraligy. V piatom štvrťfinálovom zápase zvíťazili nad HKM Zvolen 3:1 a v sérii triumfovali 4:1 na zápasy. Meno svojho semifinálového súpera sa dozvedia po ukončení série Poprad - Nitra. Zvolenčania si nezopakujú finálovú účasť z uplynulej sezóny a v semifinále budú chýbať prvýkrát od roku 2017.Lepší štart do piateho zápasu mali hostia, ktorí viedli už od 3. minúty, keď brankára Škorváneka prekonal Šiška - 0:1. Zvolenčania si v prvej časti vypracovali aj niekoľko ďalších príležitostí na zvýšenie náskoku, no napokon oň prišli 6 sekúnd pred prvou prestávkou. Domáci útočník Kabáč nahodil puk spoza zvolenskej bránky na brankára Kupského a ten si ho zrazil do bránky - 1:1. Domácim vyšiel nielen záver prvej časti, ale aj úvod druhej, keď sa druhýkrát v zápase presadil Kabáč, ktorý tečoval strelu Bindulisa - 2:1. V 28. minúte sa domáci dostali k 18-sekundovej presilovke o dvoch hráčov, ale Zvolenčania zvládli oslabenie. Domáci si v tretej tretine postrážili tesný náskok aj vďaka viacerým úspešným zákrokom brankára Škorváneka. Zvolenčanom sa nepodarilo vyrovnať ani počas hry bez brankára v závere zápasu. Naopak, obranca Bodák strelou do prázdnej bránky uzavrel skóre zápasu.