Michalovce povedie tréner Čaládi
Autor TASR,aktualizované
Michalovce 15. októbra (TASR) - Slovenský hokejový klub Dukla Michalovce angažoval Erika Čaládiho na post hlavného trénera A-mužstva. Účastník Tipsport ligy zo Zemplína o tom informoval v stredu na sociálnej sieti.
Po siedmom kole skončil v pozícii hlavného trénera „líšok“ Juraj Faith, neskôr sa vedenie rozlúčilo aj s asistentom trénera Ivanom Droppom a mužstvo dočasne viedol bývalý Faithov asistent Ivan Boržík. Dukla sa aktuálne nachádza na 10. mieste tabuľky so 7 bodmi. V piatok privíta Liptovský Mikuláš.
„Trénerský štáb sa rozrastá o rodáka z Nitry Erika Čaládiho, ktorý momentálne preberá pozíciu hlavného trénera A-mužstva. Vedenie klubu sa rozhodlo rozšíriť realizačný tím s cieľom priniesť nový impulz a stabilitu do kabíny. Erik prichádza s jasnou víziou, moderným prístupom a chuťou posunúť svoju kariéru. Je to mladý a ambiciózny slovenský tréner, ktorý sa vyvíja, prijíma výzvy a je známy svojím odhodlaním a ochotou pracovať v tíme,“ uviedol klub ohľadom príchodu Čaládiho, ktorý predtým viedol ako hlavný tréner Nové Zámky a Topoľčany.
