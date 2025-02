Michalovce predĺžili kontrakt s trénerom Faithom až do roku 2027

Michalovce 7. februára (TASR) - Slovenský hokejový klub HK Dukla Ingema Michalovce sa dohodol na predĺžení spolupráce s hlavným trénerom Jurajom Faithom. So 48-ročným kormidelníkom podpísal kontrakt do roku 2027. Michalovce o tom informovali na sociálnej sieti.



Faith sa stal trénerom tímu 14. januára, keď vystriedal Tomeka Valtonena. V sezóne 2021/2022 bol práve asistentom fínskeho kormidelníka v Michalovciach. V slovenskej extralige viedol aj Prešov. Od začiatku minulého ročníka pôsobil na striedačke Liptovského Mikuláša. Zotrval na nej aj v úvode prebiehajúceho, no koncom novembra v klube skončil na vlastnú žiadosť.



Michalovce pod vedením Faitha odohrali osem zápasov a v piatich z nich sa tešili z víťazstva. V uplynulých troch dueloch uspeli v Spišskej Novej Vsi, Košiciach a v Bratislave. Vďaka tomu majú už len štvorbodovú stratu na 6. miesto, ktoré zaručuje priamu účasť vo štvrťfinále play off.