Michalovce prehrali s Prešovom 1:2

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Z pohľadu nováčika bol rozhodujúci úvod stretnutia.

Autor TASR
Michalovce 14. septembra (TASR) - Futbalisti Tatrana Prešov si vybojovali prvé víťazstvo v tejto sezóne Niké ligy. V nedeľnom zápase 7. kola triumfovali na pôde Zemplína Michalovce 2:1 a v tabuľke poskočili na siedmu priečku. Na konte majú šesť bodov, šieste Michalovce o tri viac.

Z pohľadu nováčika bol rozhodujúci úvod stretnutia. Už v 10. minúte otvoril skóre Filip Souček z priameho kopu a o necelých desať minút neskôr poslal Prešov do dvojgólového vedenia Martin Regáli z penalty. V drese domácich po zmene strán len skorigoval španielsky stredopoliar Samuel Ramos.



Niké liga - 7. kolo:

MFK Zemplín Michalovce - FC Tatran Prešov 1:2 (0:2)

Góly: 67. Ramos - 10. Souček, 19. Regáli (z 11 m). Rozhodovali: Kišš - Štofik, Kmec, ŽK: Zubairu, Park, Pauschek, Čurma, Dzotsenidze - Regáli, Šimko, Sagna, Masaryk, Bajza.

Michalovce: Lukáč - Park, Bednár, Čurma - Ahl (46. Dzotsenidze), Cottrell (73. Danko), Zubairu (46. Brosnan), Pauschek - Ramos, Lopez, Taylor-Hart

Prešov: Bajza - Kotula, Balodis, Bondarenko, Sipľak - Begala, Šimko, Souček (64. Masaryk) - Olejník (89. Sigejev), Sagna, Regáli (74. Römling)
