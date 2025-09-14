< sekcia Šport
Michalovce prehrali s Prešovom 1:2
Z pohľadu nováčika bol rozhodujúci úvod stretnutia.
Autor TASR
Michalovce 14. septembra (TASR) - Futbalisti Tatrana Prešov si vybojovali prvé víťazstvo v tejto sezóne Niké ligy. V nedeľnom zápase 7. kola triumfovali na pôde Zemplína Michalovce 2:1 a v tabuľke poskočili na siedmu priečku. Na konte majú šesť bodov, šieste Michalovce o tri viac.
Z pohľadu nováčika bol rozhodujúci úvod stretnutia. Už v 10. minúte otvoril skóre Filip Souček z priameho kopu a o necelých desať minút neskôr poslal Prešov do dvojgólového vedenia Martin Regáli z penalty. V drese domácich po zmene strán len skorigoval španielsky stredopoliar Samuel Ramos.
Niké liga - 7. kolo:
MFK Zemplín Michalovce - FC Tatran Prešov 1:2 (0:2)
Góly: 67. Ramos - 10. Souček, 19. Regáli (z 11 m). Rozhodovali: Kišš - Štofik, Kmec, ŽK: Zubairu, Park, Pauschek, Čurma, Dzotsenidze - Regáli, Šimko, Sagna, Masaryk, Bajza.
Michalovce: Lukáč - Park, Bednár, Čurma - Ahl (46. Dzotsenidze), Cottrell (73. Danko), Zubairu (46. Brosnan), Pauschek - Ramos, Lopez, Taylor-Hart
Prešov: Bajza - Kotula, Balodis, Bondarenko, Sipľak - Begala, Šimko, Souček (64. Masaryk) - Olejník (89. Sigejev), Sagna, Regáli (74. Römling)
