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Michalovce prehrali štvrtý zápas po sebe, Šoltis: „Žiadna skepsa“
Proti Spartaku Trnava sa márne pokúšali ukončiť sériu prehier, napokon mu doma podľahli 0:1, no tréner Anton Šoltis ich za výkon pochválil.
Autor TASR
Michalovce 22. novembra (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce sa v sobotňajšom zápase 15. kola presvedčili, že bez efektivity v zakončení sa nedá zvíťaziť. Proti Spartaku Trnava sa márne pokúšali ukončiť sériu prehier, napokon mu doma podľahli 0:1, no tréner Anton Šoltis ich za výkon pochválil.
„Chlapcom nemám čo vyčítať, no bez efektivity sa nedá hrať futbal,“ uviedol kormidelník. Jeho zverenci boli najmä v prvom polčase blízko k otvoreniu skóre. Sľubné šance mali Luka Lemiško, Elvis Mashike a aj Ben Cottrell, no nedokázali prekonať Martina Vantrubu v bráne hostí. Po zmene strán na to doplatili. V 60. minúte sa duel skončil pre brankára domácich Adama Jakubecha, ktorý odstúpil pre zranenie. Nahradil ho Patrik Lukáč, pre ktorého to boli prvé minúty v sezóne. Inkasoval už po niekoľkých sekundách, keď Filip Trello z jedinej trnavskej strely na bránu zariadil rozhodujúci moment stretnutia. „Mrzí nás to, pretože do prvého polčasu sme vstúpili veľmi dobre. Mali sme vyššie držanie lopty a vypracovali sme si aj šance. Je to o tom, aby sme strelili gól, no ten nám dnes chýbal. Takéto mužstvá ako Trnava to dokážu zvládať, počkajú si na šancu a využijú ju. Ten inkasovaný gól ani nebola vypracovaná šanca, skôr naša chyba,“ poznamenal michalovský obranca Matej Čurma. Michalovčania sa chceli stať prvým tímom, ktorý na vlastnom trávniku v prebiehajúcej sezóne zdolá Trnavu. Výkonom sa k tomuto cieľu priblížili, výsledkom však nie. „Hra som tam (v Trnave) a viem, aké to je. Tlak na hráčov je tam iný. Chceli sme to využiť, žiaľ, stratili sme tri body,“ dodal Čurma.
Pre Michalovce to bola piata prehra z uplynulých šiestich zápasov. Počas nich získali iba jeden bod za remízu s Košicami a po sľubnom vstupe do sezóny sa prepadli tabuľkou. Po 15. kole figurujú na 7. mieste o skóre pred Banskou Bystricou a o štyri body za Košicami, ktoré v nedeľu (od 15.30) čakal duel so Skalicou. „Prvýkrát počas uplynulého dva a pol roka sme nezvíťazili dlhšie obdobie. Musíme naďalej tvrdo pracovať a byť efektívni na ihrisku. Nepanuje tu skepsa, musíme sa udržať na pozitívnej vlne. Rozoberieme si aj tento zápas a budeme ďalej pracovať, pretože potrebujeme body,“ poznamenal tréner Šoltis.
„Chlapcom nemám čo vyčítať, no bez efektivity sa nedá hrať futbal,“ uviedol kormidelník. Jeho zverenci boli najmä v prvom polčase blízko k otvoreniu skóre. Sľubné šance mali Luka Lemiško, Elvis Mashike a aj Ben Cottrell, no nedokázali prekonať Martina Vantrubu v bráne hostí. Po zmene strán na to doplatili. V 60. minúte sa duel skončil pre brankára domácich Adama Jakubecha, ktorý odstúpil pre zranenie. Nahradil ho Patrik Lukáč, pre ktorého to boli prvé minúty v sezóne. Inkasoval už po niekoľkých sekundách, keď Filip Trello z jedinej trnavskej strely na bránu zariadil rozhodujúci moment stretnutia. „Mrzí nás to, pretože do prvého polčasu sme vstúpili veľmi dobre. Mali sme vyššie držanie lopty a vypracovali sme si aj šance. Je to o tom, aby sme strelili gól, no ten nám dnes chýbal. Takéto mužstvá ako Trnava to dokážu zvládať, počkajú si na šancu a využijú ju. Ten inkasovaný gól ani nebola vypracovaná šanca, skôr naša chyba,“ poznamenal michalovský obranca Matej Čurma. Michalovčania sa chceli stať prvým tímom, ktorý na vlastnom trávniku v prebiehajúcej sezóne zdolá Trnavu. Výkonom sa k tomuto cieľu priblížili, výsledkom však nie. „Hra som tam (v Trnave) a viem, aké to je. Tlak na hráčov je tam iný. Chceli sme to využiť, žiaľ, stratili sme tri body,“ dodal Čurma.
Pre Michalovce to bola piata prehra z uplynulých šiestich zápasov. Počas nich získali iba jeden bod za remízu s Košicami a po sľubnom vstupe do sezóny sa prepadli tabuľkou. Po 15. kole figurujú na 7. mieste o skóre pred Banskou Bystricou a o štyri body za Košicami, ktoré v nedeľu (od 15.30) čakal duel so Skalicou. „Prvýkrát počas uplynulého dva a pol roka sme nezvíťazili dlhšie obdobie. Musíme naďalej tvrdo pracovať a byť efektívni na ihrisku. Nepanuje tu skepsa, musíme sa udržať na pozitívnej vlne. Rozoberieme si aj tento zápas a budeme ďalej pracovať, pretože potrebujeme body,“ poznamenal tréner Šoltis.