Michalovce, Prešov, Komárno i Skalica postúpili do 4. kola
Michalovce natiahli šnúru víťazstiev v súťažných zápasoch na číslo štyri. Zemplínčania uspeli na ihrisku treťoligovej Sniny 3:0 a v ďalšej fáze sa stretnú s Partizánom Bardejov.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Kvarteto futbalových klubov Niké ligy potvrdilo v stredajších dueloch 3. kola Slovenského pohára - Slovnaft Cupu pozíciu favoritov. Vo štvrtom kole nebudú chýbať MFK Zemplín Michalovce, FC Tatran Prešov, KFC Komárno a ani MFK Skalica.
Michalovce natiahli šnúru víťazstiev v súťažných zápasoch na číslo štyri. Zemplínčania uspeli na ihrisku treťoligovej Sniny 3:0 a v ďalšej fáze sa stretnú s Partizánom Bardejov. Dva góly zaznamenal guinejský obranca Franck Bahi. Rovnako s treťoligistom si poradilo Komárno, na pôde OK Častkovce vyhralo aj vďaka dvom zásahom Dominika Žáka 4:0 a najbližšie sa v pohári stretne so Slovanom Galanta. Skalica vyhrala na ihrisku treťoligovej Myjavy 2:1 a jej ďalším súperom bude bratislavský Inter. Prešov vyradil zástupcu piatej ligy TJ Družstevník Breznica suverénne 7:0. Postaralo sa o to sedem rôznych strelcov. Vo štvrtom kole ho čaká súboj so Starou Ľubovňou.
3. kolo Slovenského pohára - Slovnaft Cupu:
TJ Družstevník Breznica - FC Tatran Prešov 0:7 (0:5)
Góly: 10. Sihejev, 32. Morim, 39. Römling, 41. Regáli, 45. Revenco, 57. Begala, 90. Gáll
OK Častkovce - KFC Komárno 0:4 (0:1)
Góly: 43. a 68. Žák, 62. Bayemi, 90.+1 Mashike
MFK Snina - MFK Zemplín Michalovce 0:3 (0:2)
Góly: 27. a 53. Bahi, 15. Theofanopoulos
Spartak Myjava - MFK Skalica 1:2 (0:1)
Góly: 48. Martišiak - 18. Ravas, 58. Pudhorocký
