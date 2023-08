Michalovce priznali deku, Petruš: Slabé výkony niektorých hráčov

Michalovce 26. augusta (TASR) - Štyri odohrané zápasy, jeden bod a nula v kolónke strelených gólov. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce nezažívajú úspešný úvod sezóny a náladu si nevylepšili ani v piatkovom derby proti nováčikovi súťaže z Košíc. Tréner Marek Petruš po prehre 0:2 priznal, že výkony viacerých hráčov sú slabé a tím sa trápi na oboch stranách ihriska.



V 5. kole sa na Zemplíne stretli tímy, ktoré v doterajšom priebehu sezóny ešte nezvíťazili. Michalovce aj Košice mali na konte iba po jednom bode za bezgólové remízy v 1. kole s Dunajskou Stredou, resp. Slovanom Bratislava. Miernym favoritom vzájomného duelu boli Košičania, ktorí napriek prehrám v uplynulých dvoch zápasoch zanechali lepší dojem. Tieto očakávania potvrdil už prvý polčas, v ktorom boli hostia ofenzívne aktívnejší a po viacerých šanciach sa gólovo presadili v 36. a 41. minúte. Michalovčania už v ďalšom priebehu nedokázali odpovedať na presné zásahy Žana Medveda a vlastný gól Sašu Marjanoviča. "Košičania dnes zaslúžene zvíťazili, boli lepšie mužstvo. Naša hra nie je dobrá, trápime sa. Prvý polčas bol z našej strany slabučký. Dostali sme dva góly, ktoré nás zlomili. V druhom polčase sa naša hra zlepšila, ale je to málo na to, aby sme v takomto zápase aspoň remizovali," poznamenal tréner Petruš, ktorý neskrýval sklamanie z výkonov svojich zverencov: "Trápime sa nielen v ofenzíve, ale tiež inkasujeme zbytočné góly. To nás zráža na kolená. Náš výkon nie je dobrý, v defenzíve robíme hrubé chyby. Výkony niektorých hráčov sú slabučké. Víťazstvá našich súperov sú zaslúžené."



Kormidelník MFK by v kádri privítal hráčov s potenciálom potiahnuť tím k lepším výsledkom. "Stále čakáme na rozdielových hráčov, no na to sa nebudeme vyhovárať. Prešli sme si ťažkou chorobou a na našom výkone proti Košiciam bolo vidno, že sme boli o krok pomalší," pripomenul Petruš nedávnu maródku tímu, pre ktorú sa duel 4. kola so Slovanom Bratislava dohrá 1. novembra.



Aj samotní hráči po zápase cítili, že ich výkony majú ďaleko od ideálnych. Do súťaže vstúpili štyrmi zápasmi bez streleného gólu a nevýrazným úvodom ročníka pripomenuli nedávne sezóny, ktoré viackrát odštartovali viacerými bodovými stratami. "Žiaľ, spadla na nás deka. Musíme sa z toho dostať. Nie je to o nikom, ani o trénerovi, ale iba o nás. Verím, že sa to čoskoro zlomí a ďalší zápas zvládneme," poznamenal brankár Benjamín Száraz. Aj jeho spoluhráč Daniel Pavúk si uvedomuje, že iba tvrdá práca prinesie tímu zlepšenie výsledkov: "Nie je to ľahké, ale musíme stále tvrdo pracovať a veriť, že to čoskoro zlomíme."