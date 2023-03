Michalovce proti Trenčínu druhýkrát v play off, bez jasného favorita

Vzájomná bilancia zápasov v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Michaloviec: 1:2 pp, 3:2 pp, 4:3 (v), 2:5



Michalovce - Trenčín v play off:



štvrťfinále 2020/2021: 4:2 na zápasy



Kompletný program série Michalovce - Trenčín v kvalifikácii o postup do štvrťfinále play off (na tri víťazné zápasy):



1. zápas, streda, 8. marca: Michalovce - Trenčín /18.30/



2. zápas, štvrtok, 9. marca: Michalovce - Trenčín /17.30/



3. zápas, sobota, 11. marca: Trenčín - Michalovce /17.00/



4. zápas, nedeľa, 12. marca: Trenčín - Michalovce /18.00/



5. zápas, utorok, 14. marca: Michalovce - Trenčín /18.00/

Michalovce/Trenčín 7. marca (TASR) - Druhýkrát v histórii slovenskej extraligy, no prvýkrát v kvalifikácii do štvrťfinále, sa vo vzájomnej konfrontácii stretnú dve Dukly. Michalovská vstúpi do boja o postup do hlavnej fázy vyraďovacích bojov v pozícii 8. tímu po základnej časti, keď nazbierala o 4 body viac než 9. Trenčín (72:68).Séria nemá jednoznačného favorita a predpokladom jej vyrovnanosti sú nielen podobné bodové zisky, ale aj vzájomné zápasy v základnej časti. Až v troch zo v základnej časti sa tešili z víťazstva hostia. Úvodné tri stretnutia sa skončili najtesnejším rozdielom, pričom prvý a druhý rozhodlo až predĺženie. V histórii slovenskej extraligy pôjde o druhú konfrontáciu Michaloviec s Trenčínom. Prvú odohrali pred dvomi rokmi a z postupu do semifinále sa po víťazstve 4:2 na zápasy tešili Michalovce.Pre najvýchodnejší tím extraligy je táto sezóna štvrtá v najvyššej slovenskej súťaži. V jej základnej časti postupne obsadili 7., 2. a 4. miesto a tak je 8. miesto po ich najhoršie umiestnenie. Počas doterajšieho priebehu sezóny sa prezentovali kolísavou formou a víťazné série striedali s viacerými neúspešnými zápasmi po sebe. V klube sa až dvakrát odhodlali k výmene trénera. Toma Coolena, ktorý prišiel do Michaloviec pred sezónou 2022/23, nahradil Roman Stantien, no ani on sezónu v klube nedokončil. Vo februári ho nahradil doterajší asistent Peter Kudelka, ktorý je vo veku 35 rokov najmladší hlavný tréner v súťaži.Hráčom Dukly Trenčín ovplyvnila základnú časť rekonštrukcia ich Zimného štadiónu Pavla Demitru. Niekoľko týždňov hrali zápasy iba na klziskách súperov, neskôr absolvovali dočasný "domáci" azyl v Dubnici nad Váhom a na vlastnom ľade sa prvýkrát predstavili až v polovici februára. Po rozpačitom úvode sezóny si napokon zvykli aj na časté cestovanie, začali zbierať body a pohybovali sa na priečkach zaručujúcich kvalifikáciu do štvrťfinále. V nej sa predstavia tretíkrát za sebou. Pred dvomi rokmi zdolali Banskú Bystricu 3:1 na zápasy, vlani rovnakému súperovi podľahli 1:3. Trenčania sú spomedzi mužstiev, ktoré sa umiestnili na horšej ako 6. priečke jediný tím, ktorý nesiahol v základnej časti k výmene trénera a Róbert Döme vydržal pri kormidle celý čas.