Michalovce remizovali s Banskou Bystricou v 5. kole nadstavby

5. kolo nadstavbovej časti Niké ligy

skupina o udržanie sa:



MFK Zemplín Michalovce - FK Dukla Banská Bystrica 3:3 (0:2)



Gól: 50. Godál (vlastný), 80. Kyziridis (z 11m), 87. Žulevič - 32. a 41. Ezeh, 66. Rymarenko. Rozhodovali: Ziemba - Hrmo, Jánošík, ŽK: Bednár, Žofčák, Taraduda - Považanec, Hlinka, Sy, Rymarenko, Ľupták



Michalovce: Budinský - Šimko, Taraduda, Bednár, Bahi - Zubairu (46. Žofčák), Cottrell (46. Danko), Musák (46. Ramos) - Taylor-Hart (75. Ikoba), Issa (75. Žulevič), Kyziridis



Banská Bystrica: Rehák - Klimpl, Godál, Wilwéber - Pišoja, Považanec (46. Richtárech), Hlinka, Záhumenský - Veselovský (71. Ľupták), Ezeh (61. Sy), Rymarenko (90+12. Malec)

Hlasy trénerov /zdroj: stránka MFK Zemplín/:



Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Vedeli sme, čo bude Banská Bystrica hrať, ale v prvom polčase chlapci neboli aktívni a báli sa hrať v tých priestoroch, čo sme si povedali. Urobili sme dve hlúpe chyby, za ktoré nás súper potrestal dvoma gólmi. V druhom polčase sme urobili nejaké zmeny a chlapcom slúži ku cti, že sa nezlomili a bojovali až do konca stretnutia. Pre divákov to bol fantastický zápas, pre nás trénerov trošku nervózny, ale to patrí k futbalu. S bodom sme spokojní a vzhľadom na priebeh ho berieme. S hrou však nie sme spokojní, tam sa musíme posunúť a viac využiť veci, ktoré máme nacvičené a kde by sme sa mohli presadiť.“



František Straka, tréner Banskej Bystrice: „Videli sme veľmi turbulentný zápas, ktorý mohol na oboch stranách skončiť úplne inak. Dvakrát sme viedli o dva góly, no bohužiaľ sme stretnutie nedotiahli do víťazného konca. A to hneď z niekoľkých dôvodov, pretože sme urobili naivné a detinské chyby. To nás dnes stálo body. Michalovce zažívajú skvelú sezónu, ich tréneri odvádzajú výbornú robotu a len o chlp im ušla horná šestka. Predvádzajú veľmi dobrý futbal a mňa teší, že sme im dokázali vzdorovať. Dobre sme sa na nich pripravili a ich kľúčových hráčov sme dostali z hry. Do druhého polčasu však nastúpil môj najlepší kamarát Igor Žofčák, ktorého bolo plné ihrisko. Aj keď má 42 rokov, je to fantastický hráč. Bol to turbulentný zápas pre divákov, ale so smutným koncom pre nás, pretože sme si góly strelili viac-menej sami.“

Michalovce 12. apríla (TASR) - Futbalisti Michaloviec remizovali v 5. kole nadstavbovej časti Niké ligy doma s Banskou Bystricou 3:3. Po sobote boli naďalej na čele skupiny o udržanie sa, B. Bystrica strácala na predposledný Ružomberok tri body.V prvom polčase dvoma gólmi potrestal nedôraznú obranu domácich nigérijský útočník Lucky Ezeh. Dvojgólové vedenie hosťom vrátil v 66. minúte Martin Rymarenko, Michalovčania však dokázali odpovedať. Z pokutového kopu sa najprv presadil Alexandros Kyziridis, presnou hlavičkou ho v 89. minúte doplnil sedemnásťročný Adam Žulevič.