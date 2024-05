Michalovce sa udržali v Niké lige, v odvete zdolali Petržalku 2:0

odvetný zápas baráže o Niké ligu:



MFK Zemplín Michalovce - FC Petržalka 2:0 (2:0)



Góly: 9. a 32. Acosta. ŽK: Volanakis, Vaško - Oršula. Rozhodovali Kráľovič - Poláček, Hrmo.



Michalovce: Frelih – Magda, Dzocenidze (83. Šimko), Volanakis, Bahi - Danko (72. Karasiuk), Žofčák (83. Bednár), Vaško, Adekunle (63. Niarchos) - Marcin, Acosta



Petržalka: Halouska – Oršula, Jakubko, Konan, Šurnovský - Oduko (87. Kachnič), Nagy, Begala (87. Riznič), Danek (77. Liener) - Gašparovič (46. Harba), Kelembet (50. Špehar)



/prvý zápas 1:2, Michalovce sa udržali/



Michalovce 25. mája (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce sa udržali v Niké lige. Po utorkovej prehre 1:2 na Tehelnom poli zdolali v odvete baráže Petržalku 2:0, oba góly strelil Enzo Acosta. Bratislavský klub mal možnosť postúpiť do najvyššej slovenskej súťaže po 14 rokoch.Michalovce obsadili v Niké Lige predposledné 11. miesto s horšou vzájomnou bilanciou zápasov ako Košice, s ktorými prehrali 0:2 v minulotýždňovom záverečnom kole skupiny o udržanie. V najvyššej súťaži sú od roku 2015 a baráž hrali premiérovo.Petržalčania boli v tomto ročníku druhej najvyššej súťaže druhí a priamy postup im ušiel o tri body. Ten si vybojovalo Komárno, ktoré išlo do najvyššej súťaže premiérovo. Petržalka ju hrala naposledy v sezóne 2009/10 a skončila na poslednom dvanástom mieste, o štyri body za Košicami. V baráži bojovala o najvyššiu súťaž šiestykrát, doposiaľ ešte neuspela.Od úvodu boli mierne aktívnejší domáci a zakrátko vytvorili tlak v šestnástke súpera. Ten o chvíľu zopakovali a v skrumáži skóroval Enzo Acosta. Jeho tím sa pokúsil využiť tlak, Petržalka však nápor vydržala a znova inkasovala až po polhodine. Po rozpačitom zákroku brankára Pavla Halousku zostali domáci pred odkrytou bránou, čo využil znova Acosta.Tréner hostí Michal Kuruc skúsil v druhom polčase oživiť hru dvoma striedaniami. Jeho tím však vytvoril väčší tlak len dvakrát, a to aj napriek problémom stopéra Tornikeho Dzotsenidzeho po zlom doskoku a vynútenému striedaniu krídelníka Issu Adekunleho. V úplnom závere ešte zdramatizovali duel hosťujúci Kachnič, jeho tím mal roh, no skóre sa nezmenilo.