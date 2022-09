TEL: Michalovce sa usadili na čele tabuľky, posledná je Nitra

2. kolo TEL:



HK Poprad - HK Nitra 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)



Góly: 10. Svitana (Skokan, Záborský), 13. Záborský (z tr. strieľania), 23. Brincko (Valigura), 42. Matej Paločko (Vainio), 53. Valigura (Mlynarovič, Meliško) - 29. Švarný (Tvrdoň, Buncis). Rozhodovali: Korba, Smrek - Kacej, Jurčiak, vylúčení: 8:6 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 1421 divákov.



Poprad: Peters - Drgoň, Meliško, Vainio, Kotvan, Bokroš, Brincko, Nahalka - Záborský, Skokan, Svitana - Valigura, Bubela, Yogan - Soberg, Paukovček, Petráš - Kundrik, Mlynarovič, Matej Paločko



Nitra: Honzík - Mezei, Bodák, Pupák, Donaghey, Gajdoš, Švarný, J. Štefanka ml. - Krivošík, Hrnka, Holešinský - Tvrdoň, Buncis, Molnár - Solenský, Myklucha, R. Varga - Knies, Šramaty, Lacka - Pekarčík







HC ´05 Banská Bystrica – Dukla Ingema Michalovce 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)



Góly: 19. Tamáši, 33. Sojka (D. Jendek) – 27. Matúš Paločko (Kristo, Osburn), 38. Puliš (Buc, Suja), 56. Kristo (Mihálik, Winquist). Rozhodovali: Výleta, M. Novák – Vyšný, Frimmel. Vylúčenia: 5:4, presilovky: 0:1, oslabenia 1:0, 1964 divákov.



Banská Bystrica: Rahm – Björkung, Bačik, Pavlin, Matej Bača, Luža, Holenda, Frídel – Urbánek, Kontos, J. Sukeľ – Troock, Gabor, Kabáč – R. Gašpar, Tamáši, Šoltés – Výhonský, Sojka, D. Jendek



Michalovce: Vošvrda – Štajnoch, Hammond, Osburn, Macejko, Michalčin, Mihálik – Puliš, Suja, Buc – Kristo, Winquist, Matúš Paločko – Žitný, Galamboš, Bezúch – Vašaš, Bjalončík, Chalupa







MHk 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen 3:4 pp (0:0, 3:2, 0:1 - 0:1)



Góly: 25. Kriška (Drábek, Walega), 27. Uhrík (Kalousek, Hudec), 39. Karsums (Kuru, Mesikämmen) - 34. Hunterbrinker (Messner), 38. Gropp (Hecl, Mudrák), 48. Sideroff (Hanna), 65. Langkow (Hunterbrinker, Messner). Rozhodovali: Štefik, Kalina - Tvrdoň, D. Konc ml., vylúčení: 10:6 na 2 min., navyše Vähätalo (L. Mikuláš) 5 min. + DKZ za nedovolené bránenie v hre, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0, 900 divákov.



Liptovský Mikuláš: Valent - Mesikämmen, Ventelä, Mezovský, Djakov, Hudec, Pavúk, Kapičák - Kuru, Vähätalo, Karsums - Kriška, Šmida, Handlovský - Michalík, Walega, Drábek - Kalousek, Uhrík, Galbavý - Braun



Zvolen: Trenčan - Hain, Messner, Mudrák, Hanna, Kubka, Sládok, Čulík - Kašlík, Hunterbrinker, Zuzin - Sideroff, Langkow, Hecl - Stupka, Šiška, Gropp - Marcinek, Viedenský, Csányi - Barcík







HK GROTTO Spišská Nová Ves - HK Dukla Trenčín 6:2 (2:1, 2:0, 2:0)



Góly: 13. Nellis (Kerbashian, Ališauskas), 19. Giľák (Podlipnik), 27. Nellis (Kerbashian, Štrauch), 36. Štrauch (Nellis, Ališauskas), 42. Salituro (Majdan), 49. Giľák (Majdan, Žiak) - 19. Belluš (Sojčík), 43. Razgals (Pietroniro, Heinerö). Rozhodovali: Jobbágy, Rojík - Staššák, Bogdaň, vylúčení: 6:8 na 2 min., presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 3000 divákov



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Ulander, Žiak, Romaňák, Ališauskas, Podlipnik, Malina - Vandas, Kerbashian, Verbeek - Tkáč, Nellis, Štrauch - Giľák, Salituro, Majdan - Hamráček, Ščurko, Novák



Trenčín: LaCouvee - Ozols, Starosta, Pietroniro, Ulrych, Martiška, Nemčík, Chromiak - Thelin, Čacho, Valach - Petráš, Heinerö, Sloboda - Belluš, Sojčík, Razgals - Stahoň, Jakubec, Hudec - Krajčovič







HC MIKRON Nové Zámky - HC 21 Prešov 2:3 po predĺžení (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)



Góly: 14. Farley (Lee, Jackson), 37. Lee (Jackson) - 16. Martin (Girduckis), 46. Žilka (Girduckis), 62. Ballhorn (Bespalov). Rozhodovali: Fridrich, Stano - Junek, Gegáň, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1638 divákov.



Nové Zámky: Kantor - Hatala, Kozák, Knižka, Lee, Ligas, Roman, Laurenčík - Jackson, Johnson, Farley - Mišiak, Dickman, Klempa - Šišovský, J. Mikúš, T. Mikúš - Hajnik, Ondrušek, Babeliak



Prešov: Bespalov - Turan, D. Jendroľ, Ballhorn, Lalík, Giles, Rajnoha, Thomka, Nátny - Krajč, Šimun, Nauš - Šimek, Gerlach, Sýkora - Žilka, Girduckis, Martin - K. Jendroľ, Klíma, Neuls





Tabuľka:



1. Michalovce 2 2 0 0 0 6:4 6



2. Zvolen 2 1 1 0 0 8:4 5



3. Prešov 2 1 1 0 0 7:5 5



4. Nové Zámky 2 1 0 1 0 7:4 4



5. Spišská Nová Ves 2 1 0 0 1 11:8 3



6. Poprad 2 1 0 0 1 7:5 3



7. Slovan Bratislava 1 1 0 0 0 4:2 3



8. Banská Bystrica 2 1 0 0 1 8:8 3



9. Liptovský Mikuláš 2 0 0 1 1 6:8 1



10. Košice 1 0 0 0 1 2:3 0



11. Dukla Trenčín 2 0 0 0 2 3:10 0



12. Nitra 2 0 0 0 2 2:10 0

Bratislava 18. septembra (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi zvíťazili v 2. kole Tipos extraligy nad Trenčínom 6:2 a Dukla po tejto prehre klesla na predposledné miesto tabuľky. Nedeľný program bol ochudobnený o šláger Košice - Slovan, duel odložili na november.Lídrom tabuľky sú Michalovce so šiestimi bodmi, Dukla uspela v nedeľu na ľade Banskej Bystrice 3:2. Druhý je o bod Zvolen, ktorý zvíťazil v Liptovskom Mikuláši 4:3 po predĺžení. O triumfe HKM rozhodol Chris Langkow.Druhú výhru v sezóne zaknihoval Prešov, aj on potreboval na triumf gól v predĺžení. Na ľade Nových Zámkov rozhodol o výhre 3:2 kanadský obranca Gordon Ballhorn.Poprad po prehre v 1. kole zabral tentoraz doma naplno. Nitru zdolal hladko 5:1 a pre "Corgoňov" to bola druhá prehra za sebou s rovnakým výsledkom. Nitra po nej klesla na dno tabuľky.