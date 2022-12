Michalovce sa v januári chystajú na sústredenie do Turecka

Program zimnej prípravy MFK Zemplín:



Streda 11. januára: Michalovce - MFK Tatran Liptovský Mikuláš (12.00)

Sobota 14. januára: MFK Dukla Banská Bystrica - Michalovce (12.00 v Tatranskej Lomnici)

Utorok 17. januára: Michalovce - Kazincbarcika SC (12.00)

Streda 18. až sobota 28. januára: sústredenie v Turecku

Sobota 21. januára: Wisla Plock - Michalovce (11.00)

Utorok 24. januára: súper v riešení

Piatok 27. januára: FK Voždovac - Michalovce

Sobota 4. februára: MKS Sandecja Nowy Sacz - Michalovce (11.00 v Poprade)



Michalovce 23. decembra (TASR) - Michalovskí futbalisti by mali počas zimnej prípravy odohrať sedem stretnutí. Tretíkrát v histórii klubu absolvujú aj sústredenie v teple, 18.-28. januára rozložia svoj stan v Turecku. Informoval o tom klubový web MFK Zemplín.Zverenci Norberta Hrnčára odohrajú v "krajine polmesiaca" tri prípravné stretnutia - s účastníkom poľskej Ekstraklasy Wislou Plock vedenou trénerom Pavlom Staňom, so srbským tímom FK Voždovac a súper na 24. januára je ešte stále v riešení.Michalovce odštartujú zimnú prípravu už v utorok 3. januára popoludní. Do odletu na sústredenie ho otestujú dvaja konkurenti z Fortuna ligy, doma Liptovský Mikuláš a na umelej tráve v Tatranskej Lomnici Banská Bystrica, a tiež tím druhej najvyššej maďarskej súťaže Kazincbarcika.Program prípravných duelov zavŕšia žlto-modrí v prvú februárovú sobotu previerkou s Nowym Saczom hrajúcim druhú najvyššiu poľskú súťaž, ktorá bude generálkou na jarnú časť sezóny.