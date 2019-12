Michalovce si doma poradili so Spartakom, Pohronie so Sereďou

MFK Zemplín Michalovce - Spartak Trnava 2:0 (1:0)



Góly: 29. Martinéz, 82. Hovhannisyan. Rozhodovali: Marhefka - Kováč, Jánošík, ŽK: Martínez, Hovhannisyan, Vojtko – Tavares, Turňa, Dangubič, 1048 divákov.



Michalovce: Kira – Vojtko, Soler, Carrillo, Kolesár – Grič – Žofčák (68. Kolesár), Savvidis, Martínez García (88. Popovits), Danko – Sidibé (48. Hovhannisyan)



Trnava: Rusov – Diogo, Mitrea, Mesík, Turňa – Gamboš (83. Alves) – Tavares (75. Dangubič), Halilovič, Grendel, Oršula (56. Kelemen) – Sobczyk

FC Nitra – AS Trenčín 1:1 (0:0)



Góly: 73. Ristovski – 76. Depetris, ŽK: Fabiš, Faško - Roguljič, Križan. Rozhodovali: Očenáš - Roszbeck, Jekkel, 786 divákov.



Nitra: Šípoš – Podhorin, Farkaš, Magda – Šimončič (51. Gatarič), Faško – Fabiš, Bílovský, Chobot – Ristovski, Ševčík (82. Mikuš).



Trenčín: Šemrinec – Šulek, Kleščík, Križan, Skovajsa – Roguljić (63. Čatakovič), Koolwijk, Zubairu (82. El Mahdioui) – Van Kessel, Letenay (69. Depetris), Bukari



MFK Ružomberok – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 0:0



ŽK: Kojnok, Twardzik, Qose - A. Toth. Kovaľ, Pindroch. Rozhodovali: Gemzický - Štrbo, Bednár, 626 divákov.



Ružomberok: Krajčírik – Čurma, J. Maslo, Twardzik – Kojnok, Takáč (70. Mir. Almaský), Zsigmund, Qose, Mojžiš – T. Bobček, Regáli (82. Novotný)



Zlaté Moravce: Pindroch – M. Tóth (46. Grozdanowski), Asanovič, Pintér – Bršeň, A. Sloboda, Maranhao (46. Orávik), Chren – Ďubek – Kovaľ (81. Silvio), Jarovič

FK Pohronie – ŠKF iClinic Sereď 2:1 (1:0)



Góly: 25. Mészáros, 88. Badolo – 80. Špehar. Rozhodovali: Glova – Vorel, Borsányi, ŽK: Djiby Ba, Morong, Mečiar (všetci Sereď), 701 divákov.



Pohronie: Jenčo – Dzurík, M. K. Bartoš, Jacko, Župa – Blahút (87. D. Hrnčár), Sedláček, Pellegrini, Mazan – Klec (59. Badolo), Mészáros (77. Zachara)



Sereď: Iliev – Lukáčik (72. Mečiar), Djibi Ba, Hučko, T. Dabó – Rorič, Metalsi – Nascimento (65. Louka), Špehar, Iván – Morong



Michalovce 7. decembra (TASR) - Futbalisti Zemplína Michalovce zvíťazili v sobotu v 18. kole Fortuna ligy na domácej pôde nad Spartakom Trnava 2:0.S chladným počasím sa v prvom polčase lepšie vysporiadali Michalovčania. V 7. minúte sa rútil na bránu hostí Sidibé, jeho strela išla tesne vedľa. V 21. minúte poslal Žofčák ceter do pokutového územia, lopta sa dostala k Savvidisovi, Rusov zneškodnil pokus gréckeho stredopoliara. Michalovčania sa dočkali gólu po uplynutí polhodiny hry, keď Rusov iba vyrazil center k Martínezovi a ten lobom otvoril skóre. Hostia pohrozili len strelou kapitána Grendela, ktorá o centimetre minula bránu.V druhom polčase prebrali iniciatívu hostia, ktorých ale domáci do šancí nepustili. Prvú strelu na bránu mali až po hodine hry, Tavaresov projektil Kira s prehľadom chytil. Postupom času Michalovčania podnikali kontry, Soler a Hovhannisyan ešte neskórovali, ale v 82. minúte arménsky útočník trafil presne a defitívne tak zlomil zápas na michalovskú stranu.Prvú vážnejšiu šancu videli diváci pod Zoborom už v 7. minúte, keď hosťujúci Koolwijk nebezpečne bez prípravy pálil z vnútra šestnástky, no domáci gólman bol dobre postavený a jeho strelu zneškodnil. O 5 minút neskôr zahral po štandardke Faška v šestnástke rukou Roguljič a Nitra mala následne výhodu pokutového kopu. Ristovski však penaltu nepremenil. Jeho strelu k ľavej žrdi dokázal brankár Trenčína bravúrne vyraziť. Trenčín pohrozil opäť v 23. minúte. Hlavička Letenayu z hranice malého vápna však smerovala len do brvna. Po polhodine hry pálil z dobrej pozície Skovajsa, no jeho koncovka smerovala vysoko nad bránu Nitry. O 10 minút neskôr to skúšal aj Bukari, avšak aj jeho strela si cestu medzi tri domáce žrde nenašla. Keďže ani jeden z tímov sa nedokázal v prvom polčase gólovo presadiť, futbalisti odchádzali na prestávku za bezgólového stavu.Hostia aj v druhom polčase mali viac z hry, no v koncovke sa až neuveriteľne trápili. Nitrania umne vyčkávali na svoju šancu a tá prišla v 73. minúte. Striedajúci Gatarič vymyslel na ľavej strane krásnu akciu, po ktorej poslal loptu „do ohňa. Na hranici malého vápna zaváhal Kleščík, následne sa k lopte dostal Milan Ristovski a útočník Nitry osvečil svoju povesť kanoniera – 1:0. Radosť domácich z vedúceho gólu ale netrvala dlho. Už o tri minúty neskôr bolo vyrovnané. Po rohovom kope Van Kessela sa pri hlavičkovom zakončení nepomýlil striedajúci Depetris a bolo 1:1.Posledný zápas dlhoročného kapitána Trenčína Petra Kleščíka, ktorý sa po 16 rokoch lúčil s bieločerveným dresom mal napokon remízovú príchuť a nič na tom nezmenila ani akcia domácich v nadstavenom čase, keď po Chobotovom prudkom centri z ľavej strany chýbali Ristovskému i Gataričovi len centrimetre, aby zasadili súperovi "mat". Súboj pod Zoborom sa tak skončil remízou 1:1.Prvý polčas bol diétny na futbalovú šťavu. Niesol sa v znamení domácej aktivity, ale na bránu ViOn–u neletel ani vážnejší strelecký pozdrav. V 16. minúte po centri Qoseho do rúk Pindrocha hlavičkoval zblízka Kojnok. V 20. minúte sa zrodila prvá tutovka zápasu, T. Bobček sa sám ocitol pred Pindrochom, ale ľavačkou minul ľavý dolný kút brány ViOn–u. V 28. minúte zdiaľky sa Krajčírika medzi ružomberskými žrďami pokúsil prekvapiť Ďubek, ale pálil mimo. V 38. minúte si Qose sklepol loptu, šikovne aj vystrelil, ale takisto minul cieľ.Druhý polčas sa niesol v rovnakom duchu, ale bol bohatší na vzruch pred bránami. V 54. minúte sa za hlavu chytal Takáč, po ideálnej prihrávke T. Bobčeka sa dostal do stopercentnej šance, lenže z dvoch krokov prekopol bránu. V 72. minúte do „veľkého vápna“ Zlatých Moraviec vnikol Mojžiš a Pindroch jeho krížny štipľavý pokus vytesnil. V 77. minúte mohlo z ničoho nič udrieť na druhej strane, voľný Jarovič však hlavou namieril iba do priestoru, kde stál Krajčírik. O dve minúty na to vnútri šestnástka hostí ľahkovážne gólovú parketu odmietol Regáli. Ružomberčania sa do konca snažili o trojbodový skalp, ale defenzíva ViOn–u odolala.V Žiari nad Hronom sa hralo na ťažkom a klzkom teréne, ktorý bol miestami pokrytý snehom. Hostia zachytili úvod. Hneď v prvej minúte sa odrazená lopta dostala k Morongovi, z ľavej strany išiel sám na brankára Jenča, ten však dobre vybehol i zasiahol. Následne prevzali aktivitu domáci. Do šance sa dostal Mazan, ale jeho koncovku do protipohybu gólmana vystihol dobrým blokom obranca Lukáčik. Gólový moment prišiel v 25. minúte. Po centri Mazana sa dobre zorientoval v pokutovom území Mészáros a z otočky pokoril Ilieva – 1:0. Sereď mohla vyrovnať v 40. minúte po dlhom centri Nascimenta. Na zadnej žrdi totiž číhal Iván, no z voleja poslal loptu tesne nad brvno.V druhom polčase pridali hostia na dôraze, začali byť aktívnejší. Po rohovom kope Ivána sa ocitol v dobrej príležitosti Djiby Ba, ale zblízka pred Jenčom neuspel. Následne mal možnosť v šestnástke Iván, pálil však do brvna. Potom sa do úniku dostal Morong, no gólman Pohronia skorým vybehnutím šancu súpera skvele zmaril. Domáci futbalisti zobrali tieto výstrahy vážne, vyrovnali hru a mohli pridať aj druhý gól. Po centri Mazana z priameho kopu hlavičkoval v päťke Mészáros, ale Iliev dobre zareagoval a loptu chytil. Na opačnej strane putoval dlhý center na hlavu striedajúceho Louku, ktorý mieril vedľa žrde. Tešil sa napokon v osemdesiatej minúte Špehar. Ten dobre zareagoval na rohový kop Ivána na bližšej žrdi a šikovnou pätičkou zariadil remízový stav 1:1. Ten však vydržal iba osem minút, pretože Pohroniu vyšla akcia po pravej strane, odkiaľ poslal Mazan presnú prihrávku na voľného Badola a ten sa v tutovke zo šiestich metrov nemýlil. Zariadil tak pre svoj tím plný bodová zisk, vôbec prvý na domácej pôde v tejto sezóne.