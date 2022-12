Michalovce si v Košiciach predĺžili série, aktéri chválili Škorvánka

Košice 5. decembra (TASR) - Piate víťazstvo Michaloviec za sebou a prvú domácu prehru Košíc po sérii desiatich triumfov priniesol zápas 23. kola hokejovej Tipos extraligy. Kapitán HC Košice Michal Chovan si bude jubilejný 700. extraligový zápas kariéry pamätať ako ten, v ktorom jeho tím viedol v 57. minúte 3:1, no napokon prehral po nájazdovom rozstrele. Podľa trénerov Dana Cemana a Romana Stantiena bol pre michalovské víťazstvo dôležitý nielen gólový obrat v závere, ale aj výkon brankára Stanislava Škorvánka.



Pritom to bol domáci brankár Dominik Riečický, kto mal podľa oficiálnych štatistík viac práce. Smerovalo na neho celkovo 35 striel, michalovský Škorvánek čelil 24 pokusom. "Škorvi" chytá fantasticky a aj dnes mal veľký podiel na našom víťazstve," neskrýval kormidelník michalovského tímu Stantien.



Košičania nastúpili na záverečný duel minisérie domácich duelov. V predošlých štyroch získali plný počet bodov a za sebou mali doteraz iba jednu prehru z 11 domácich ápasov sezóny. Neuspeli hneď v prvom, keď ešte v Crow aréne podľahli Prešovu, no následne zvíťazili v desiatich za sebou. Hráči si viackrát pochvaľovali návrat do Steel arény, ktorú v sezóne 2022/2023 ako prví dobyli Michalovčania. "Mali sme dobrý začiatok. Vytvorili sme si veľa šancí, ale nepremenili sme ich. V druhej tretine sme prestali hrať a naša energia výrazne klesla. Snažili sme sa hrať efektívne. Aj za stavu 3:3 sme sa popasovali o víťazstvo, ale brankár hostí bol veľká prekážka. Sme sklamaní z prehry, ale aj z toho, že sme krátko pred koncom riadneho hracieho času prišli o dvojgólový náskok," poznamenal tréner "oceliarov" Ceman.



Jeho zverenci viedli od 23. minúty gólom Jakuba Lineta, ktorý pred odkrytou bránkou zužitkoval prihrávku Olivera Jokeľa. Na následné vyrovnanie zareagovali dvomi gólmi v tretej časti, ale ani náskok 3:1 im nestačil. "Je to škoda. Zápas sme mali v rukách a ešte krátko pred koncom bolo 3:1. V nabitej tabuľke je však každý bod dobrý. Z tohto zápasu, hlavne z jeho záveru, sa musíme poučiť a ísť ďalej," uviedol Linet, ktorý dosiahol svoj druhý gól v sezóne. Košičania podľahli Michalovciam vo všetkých troch doterajších zápasoch sezóny. V jej úvodnom kole neuspeli u súpera po výsledku 2:3 a neskôr vonku podľahli aj 1:4. Ani domáce prostredie im nepomohlo k revanšu. "Každý z tých zápasov bol vyrovnaný. Verím, že ich zdoláme v správny čas," konštatoval Linet.



Pre Michalovce to bolo piate víťazstvo za sebou. Zaujímavá je aj ich päťzápasová víťazná séria na klziskách súperov. Postupne uspeli v Spišskej Novej Vsi, v Prešove, V Liptovskom Mikuláši, v Nových Zámkoch a v Košiciach. Po víťazstve v Spišskej Novej Vsi (4:1) 30. októbra sa vedenie klubu rozhodlo odvolať trénera Toma Coolena, (ktorého nahradil Roman Stantien) a od tohto momentu tím nebodoval iba v jednom z deviatich duelov. Celkovo získal 21 bodov z 27 možných.



Víťazstvom 4:3 po samostatných nájazdoch stiahli manko na Košičanov na dva body. "Mali sme to veľmi nahnuté, ale zomkli sme sa ako kolektív a dotiahli sme to do víťazného konca. Bol to náročný zápas. Klobúk dolu pred celým tímom na čele s brankárom, ktorý nás podržal," povedal útočník Roman Žitný, ktorý si deviatym gólom v sezóne upevnil pozíciu najlepšieho strelca tímu, keď v 57. minúte naštartoval obrat.



"Pre nás bolo dôležité, že sme po obrovskom tlaku domácich v prvej tretine nedostali gól. Vytvorili si veľké množstvo šancí a "Škorvi" to pochytal. To znamenalo náš odrazový mostík. Vedeli sme, že v obrannom pásme musíme zlepšiť určité veci. V závere nám to vyšlo. Hokej je niekedy taký, že ak nepremeníte šance, tak sa to otočí voči vám. V predĺžení mohli rozhodnúť aj Košičania. Škorvi odchytal uplynulých asi šesť zápasov fantasticky a má veľký podiel na tom, že sme v nich bodovali," uviedol Stantien.