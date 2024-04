Michalovce sú krok od záchrany, Straka prečítal bystrickú taktiku

Banská Bystrica 14. apríla (TASR) - Futbalisti Michaloviec v piatom kole nadstavby o udržanie sa v Niké lige vyhrali na ihrisku siedmej Banskej Bystrice 1:0 a dostali sa na desiatu priečku v tabuľke, ktorá zaručuje definitívnu záchranu v najvyššej slovenskej súťaži. Vyhli by sa tak barážovému súboju s druhým mužstvom z prvej ligy. Základ úspechu pod Urpínom postavili na dobrej defenzíve.



"Nie je to iba o obrane, ale o tom, ako šliape celý tím. Aj tí, čo sa podieľajú na ofenzíve, tak sa musia podieľať na defenzíve. Dôležité bolo, že sme dokázali na krajoch blokovať centre súpera, to bolo neskutočne dôležité. Ak prišli strely súpera, tak znovu tam prišiel z našej strany blok. Hráme z bloku, nehráme nejaký presing. Bystričania čakali, že na nich vyletíme, na to majú pripravené mužstvo, majú to brilantne zohraté, ak by sme do tejto taktiky išli. My sme nechceli na toto skočiť, čo sa nám podarilo. Bol to základ úspechu," prezradil po úspešnom zápase tréner Michaloviec František Straka. Teší ho, že mužstvo pod jeho vedením sedem zápasov v rade bodovalo a v tabuľke sa dostalo pred Košice o skóre na desiatu priečku: "Je to pre nás obrovská energia do ďalších zápasov. Keď som prišiel do Michaloviec, tak som povedal, že musíme pracovať ako tím. Situácia bola katastrofálna, mužstvo nevyhralo nejakých 22 zápasov. Teraz máme sedem zápasovú sériu bez prehry. To nás musí nabiť, nemôže prísť uspokojenie. Množstvo maličkostí robia veľké veci. Máme dobrých jednotlivcov, ale ak budú iba oni sami vynikať a ostatní sa nepridajú, tak sa to nedá ´ukopať´. Ideme sa teda pobiť o záchranu bez baráže ako tím. Musíme naďalej bodovať. Máme to vo svojich rukách a môžeme to dotiahnuť do úspešného konca."



Michalovčania prišli v Banskej Bystrici o kľúčovú oporu. Zranil sa im kapitán Igor Žofčák. Na ihrisku vydržal iba 35 minút, potom s bolesťami lýtkového svalu musel trávnik opustiť. V stredu pritom oslavoval 41 rokov. Po stretnutí pre TASR povedal: "Víťazstvo ma teší. Je to taký darček k mojim narodeninám. Som rád, že sme zvládli tento ťažký zápas. Podržal nás aj brankár Žiga Frelih, predĺžil dnes svoj rekord bez inkasovaného gólu na 520 minút. Bolo to z našej strany celkom fajn. Bodovo sme sa dotiahli na Košice, ale musíme sa pozerať hlavne na seba, aby sme zvládali takéto zápasy a naďalej zbierali body. Verím, že moje zranenie nebude vážne. Pôjdem na vyšetrenie k lekárovi cez týždeň a uvidíme. Verím však, že to nebude nič vážneho a budem v pohode."



Bystričania živia ešte nádej, že si udržia siedmu priečku, ktorá im môže zaručiť ďalšie súboje o účasť v pohárovej Európe. Majú päťbodový náskok pred Trenčanmi. Iba tí ich môžu z tejto pozície v nasledujúcich piatich kolách zosadiť. "Predstavovali sme si zápas s Michalovcami úplne inak. Doma sme chceli jednoznačne vyhrať. Bohužiaľ, poviem to tak ako to je, že bez nejakej veľkej šance sme nemohli pomýšľať na výhru. Možno na ten jeden bodík, ale Michalovce mali zrejme o tú jednu šancu viac, ktorú premenili, takže asi zaslúžene vyhrali. Bohužiaľ, bez strely nevyhráme. Asi je cítiť, že nám chýba Robo Polievka, ale proti Trenčínu sme doma dali štyri góly, v Košiciach sme vyhrali, takže chlapci majú kvalitu na to, aby ho v niektorých činnostiach nahradili. Michalovce sa proti nám stiahli, hrali defenzívne, nerobili na nás nejaký presing, spoliehali sa na rýchlejšie kontry, bohužiaľ, jedna im vyšla. Prehra nás mrzí, doma sme chceli zabojovať, ale máme pred sebou ďalšie zápasy. Musíme sa o to pobiť a zlepšiť výkon," uviedol po prehre banskobystrický kapitán Ľubomír Willwéber.