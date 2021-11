Michalovce v 20. kole nezaváhali a sú dva body za Slovanom

Tipos extraliga - 20. kolo:

Hlasy po zápase:

Róbert Spišák, asistent trénera Spišskej Novej Vsi: "Mali sme zlý vstup do zápasu, súper nám odskočil na 3:1. Povzbudil nás druhý a tretí gól. Kopili sme však chyby a hostia nás viackrát prečíslili. Hrali sme nedisciplinovane. Za stavu 3:3 sme sa prebudili, škoda, že sme prepadli vo finálnych činnostiach. Môžu nás mrzieť šance z tretej tretiny."



Milan Jančuška, tréner Liptovského Mikuláša: "Zápas bol pre nás veľmi dôležitý, zaradil by som ho k šesťbodovým zápasom. Teší ma, že sme vyhrali. Lámalo sa to za stavu 1:3. Mali sme šancu, nevyužili sme ju. Pribrzdili nás vylúčenia. Bol to boj o každý kúsok ľadu. Dúfam, že tento zápas nás nakopne do ďalších bojov."

Na snímke Václav Stupka (Zvolen) a brankár Nových Zámkov Dan Bakala počas 20. kola Tipos extraligy HKM Zvolen - HC Nové Zámky vo Zvolene 26. novembra 2021. Foto: TASR - Ján Krošlák

Hlasy po zápase:

tabuľka po 20. kole:

(1:0, 3:0, 1:0)5. Maier (Jääskeläinen, Harris), 28. Haščák (Rapuzzi), 33. Haščák (Rapuzzi, MacKenzie), 40. Haščák (Rapuzzi, Gachulinec), 50. Rapuzzi (Jääskeläinen, Haščák). Rozhodovali: Müllner, Žák - Vyšný, Frimmel, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0.Windsor - MacKenzie, Golian, Gachulinec, Sersen, Valach, Maier, Beňo - Yogan, Harris, Takáč - Jääskeläinen, Rapuzzi, Haščák - Gašpar, Kytnár, Matoušek - Šotek, Bezák, SukeľBespalov (28. Petrík) - Bakala, Rajnoha, Ružička, Rais, Turan, Jendroľ, F. Fekiač - Krasničan, Čacho, Welychka - A. Nauš, Zagrapan, Sýkora - Bača, V. Fekiač, Žilka - Ľalík, Klíma, T. Nauš(0:1, 3:2, 0:0 - 0:1)26. Štrauch (Kuru, Rapáč), 36. Atwal (Petgrave, Rapáč,), 39. Štrauch (Kuru, Atwal) - 15. Uhrík (Haluška, Ventelä), 23. Obdržálek (Hovorka), 34. Petráš (Jurík, Ventelä), 64. Kriška (Hovorka). Rozhodovali: Novák, Krajčik – Šoltés, Knižka, vylúčení: 4:5, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.Surák - Atwal, Petgrave, Romaňák, Beaudry, Česánek, Ordzovenský, Malina - Štrauch, Salituro, Giľak – Nieminen, Kuru, Rapáč – Vrábeľ, Tyczynskí, Ščurko – Tomala, Vartovník, HamráčekVošvrda - Vartinen, Ventelä, Saliji, Mezovský, Nemec, Ilenčík, Šepelev, Kurali – Obdržálek, Hovorka, Kriška - Jurík, Petráš, Paločko - Uhrík, Walega, Haluška - Dunčko, Kalousek, FeherpatakyV prvej tretine sa hral vyrovnaný hokej, oba tímy vychádzali zo zabezpečenej obrany. V 15. minúte domáca obrana zaváhala, v rozohrávke vo vlastnej tretine stratila puk, čo využil Uhrík a otvoril skóre zápasu.V úvode druhej časti sa Spišiaci snažili vyrovnať, znova po zlej rozohrávke na útočnej modrej však stratili puk a hostia zvýšili svoj náskok zásluhou Obdržálka. V 24. minúte fauloval Šepelev a domáci Štrauch v presilovke znížil na 1:2. Domáci mali miernu prevahu, rýchle protiútoky hostí však boli nebezpečné. Jeden z nich v 34. minúte zúžitkoval Petráš. Domáci tlačili ďalej a v 36. min po vydarenej akcii prvej formácie Atwal znížil na 2:3. V závere tretiny hrali oba tímy so štyrmi hráčmi a Štrauch svojím druhým gólom v zápase vyrovnal na 3:3.Tretiu dvadsaťminútovku herne ovládli domáci hráči, Liptáci sa zamerali najmä na bránenie. Tretina nepriniesla veľa vzruchu a skončila sa bez gólov. V predĺžení putoval na trestnú lavicu domáci Štrauch a hostia jeho vylúčenie potrestali, víťazný gól strelil v 64. minúte Kriška.(1:0, 2:1, 0:0)7. Mašlonka (Buc, Kukuča), 23. Stripai (Regenda, Suja), 40. Buc (Bokroš) - 26. Bubela (Ďatelinka). Rozhodovali: Smrek, Štefik - Janiga, Bogdaň, vylúčení: 8:9 na 2 min, navyše Regenda a Macejko - Mistele a Boldižár po 5 min+DKZ za pästný súboj, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.Williams – Bokroš, Macejko, Mudrák, Gajdoš, Mihalik, Stripai – Erkinjuntti, Cameranesi, Keränen – Faith, Suja, Regenda - Žitný, Galamboš, Mráz – Mašlonka, Buc, Kukuča – ChalupaGajan – Cardwell, Boldižár, Španko, Ďatelinka, Lopejský - Fossier, Ihnačák, Ščerbak – Vašaš, Bubela, Mistele – Jendroľ, Tamáši, Galbavý - Gabor, KabáčZemplínčania potvrdili aktuálne lepšiu výkonnosť výsledkovo i herne. Skóre mohol v 5. min otvoriť Suja, no trafil konštrukciu bránky. O minútu však už domáci vyšachovali obranu hostí a Mašlonka zblízka bekhendom otvoril skóre.Do dvojgólového vedenia sa Michalovce dostali dve minúty po zmene strán pri hre štyroch na štyroch. Pri rýchlom presune do útoku Regenda prihral do ideálnej pozície Stripaiovi a ten nezaváhal. Hostia sa však vrátili do zápasu, presilovku využil strelou od modrej Bubela. Bystričania dostali tvrdú ranu v podobe tretieho gólu od Michaloviec šesť sekúnd pred koncom druhej tretiny. Po úspešnom vhadzovaní vystrelil od modrej Bokroš, Gajan puk vyrazil, no našiel si ho Buc a dopravil ho do siete.V záverečnej dvadsaťminútovke sa hostia ešte snažili niečo urobiť s výsledkom, no Ščerbak i Fossier narazili na brankára Williamsa. Dve minúty pred koncom skúsili dlhú power play bez brankára, no tú zhatilo vylúčenie Tamášiho.(0:0, 1:2, 2:0)37. Marcinek (Hain, Kotvan), 48. Roy (Krieger), 49. Zuzin – 33. Hatala (Mišiak, Bull), 35. Langkow (Klempa, Bull). Rozhodovali: T. Orolin, Fridrich – M. Orolin, Kacej, vylúčení na 2 min: 6:6 na 2 min, navyše 28. Števuliak (N. Zámky) 5 min + DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, zmeny: Zvolen od 28. bez Diakova.Rahm – Kotvan, Hain, Roy, Diakov, Hraško, Kubka, S. Barcík – Jedlička, J. Mikúš, Zuzin – Pierog, Krieger, Leskinen – Saracino, J. Mikúš, Stupka – Török, Marcinek, Csányi – ChlepčokBakala – Bull, Hatala, Holenda, Fereta, Michal Roman, Ligas – Jackson, J. Šiška, Mišiak – Klempa, Langkow, Števuliak – Ondrušek, Fetkovič, T. Varga – Kurbatov, Ferényi, F. Tóth – od 34. min HrabčákZápasy Nitra - Poprad a Košice - Dukla Trenčín odložiliZvolenčania hneď v úvode stretnutia hrali presilovku, no počas nej mohli inkasovať, keď z dobrej pozície vystrelil Šiška, ale Rahm bol pozorný. Vyložená šanca sa domácim naskytla až v deviatej minúte. Pierog dokorčuľoval nahodený puk, z uhla aj vystrelil, Bakala iba vyrazil puk pred seba a Krieger mohol vsietiť úvodný gól. O minútu neskôr sa Stupka ocitol pred brankárom hostí, ktorý ho vychytal špičkou korčule. Stupka mal potom i ďalšiu šancu po prihrávke Mikúša, zakončil zblízka bekhendom, Bakala opäť podržal svoj tím. V závere tretiny Nové Zámky nevyužili presilovku, takže do šatní išli oba tímy za bezgólového stavu.V strednej časti úradujúci majster opäť nezužitkoval presilovku. Mal viac z hry, vytváral si príležitosti, ale góly nestrieľal. Nedokázal skórovať ani počas päťminútovej početnej výhody, keď sa predčasne porúčal pod sprchy Števuliak po tvrdom zákroku na Diakova. Toho musel na ľade ratovať lekár. Najväčšiu možnosť mal v 29. minúte do tretice Stupka, ktorý znovu nenašiel recept na Bakalu. Na opačnej strane ušiel v oslabení Ondrušek, z kruhu však trafil Rahma. Akonáhle boli Zámčania piati, nečakane udreli. Hatala sa dostal k puku pri mantineli a z núdze ho nahodil na bránku, kde si Rahm nepostrážil priestor pri žŕdke a inkasoval z veľkého uhla – 0:1. A to nebolo všetko, pretože hostia hrali v 35. minúte presilovku a využili ju po šiestich sekundách. Išlo o dobre zahraný signál po vyhratom buly, ujala sa parádna strela Langkowa z vrchnej časti kruhu – 0:2. Zvolenčania sa z týchto gólov otriasli vďaka štvrtej formácii. Hain od modrej poslal puk pred bránku, kde ho úspešne tečoval pod hornú žŕdku Marcinek a znížil na 1:2.V úvode tretej tretiny išiel domáci Zuzin sám na bránku súpera, ale skvelý zákrok predviedol Bakala. Vyrovnať sa pokúšal i aktívny Stupka, pekne si potiahol puk, vystrelil z pravého kruhu, avšak zaúradovala lapačka brankára HC. Hostia mohli kontrovať v jednom z brejkov, no Langkow si zle prebral puk od Klempu a premárnil šancu. Domácim sa potom naskytla presilovka piatich proti trom a využili ju. Presadil sa Roy z osi ihriska spoza kruhov, keď mal Bakala zakrytý výhľad – 2:2. Následne hrali Zámky o štyroch a znovu inkasovali. Zuzin sa preštrikoval pred bránku, natlačil sa do nej a nekompromisne zakončil. Z 0:2 tak bolo 3:2. Zvolenčania dostali krídla a mali ďalšie možnosti, tie nevyužili Jedlička a Pierog. Po faule Marcineka sa ´býkom´ naskytla presilovka a v nej mal veľkú šancu Ondrušek, dostal sa za obranu HKM, no stroskotal na Rahmovi. Novozámčania však mali po ďalšom faule súpera opäť možnosť presilovej hry, v nej Klempa netrafil puk pred odkrytou bránkou. V závere hostia odvolali brankára, hrali v šestici, no vyrovnať sa im nepodarilo.1. Slovan Bratislava 20 13 1 1 5 76:49 422. Michalovce 20 12 2 0 6 55:57 403. Zvolen 20 11 3 0 6 75:60 394. Nitra 17 8 4 1 4 66:48 335. Košice 17 9 0 2 6 61:44 296. Prešov 18 8 1 0 9 51:64 267. Trenčín 18 7 1 0 10 48:57 238. Poprad 15 6 1 2 6 56:49 229. Banská Bystrica 16 4 2 3 7 44:52 1910. Spišská Nová Ves 17 5 0 4 8 43:52 1911. Liptovský Mikuláš 19 3 2 3 11 46:66 1612. Nové Zámky 19 5 0 1 13 46:69 16