Michalovce vyhrali v 6. kole skupiny o udržanie nad Trenčínom 3:2

Niké liga - 6. kolo nadstavbovej časti:



skupina o udržanie sa



MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín 3:2 (3:0)



Góly: 20. Musak, 44. Ramos, 45+3. Kyziridis - 65. Pavek, 89. Khan. Rozhodovali: Choreň – Košecký, Halíček, ŽK: Lukáč - Emeka, ČK: 90+5. Ikoba (Michalovce).



Michalovce: P. Lukáč – Žofčák (C) (86. Papakonstantinou), Risvanis, Dzotsenidze, Madu – Cottrell – Mušák (46. Danko), Ramos (75. Zubairu) – Taylor-Hart (67. Sivi), Adekunle (67. Ikoba), Kyziridis



Trenčín: Katič – Pavek, Bagin, Bessilé, Holúbek (C) – Goss (46. Yakubu) – Gajdoš (46. Bariš), Hájovský (46. Ben Sallam) – Fiala, Emeka (75. Doesburg), Jepihhin (75. Khan)

Michalovce 19. apríla (TASR) - Futbalisti Michaloviec triumfovali v 6. kole nadstavbovej časti Niké ligy doma nad Trenčínom 3:2. „Zemplínčania“ zostávajú naďalej na čele skupiny o udržanie so ziskom 37 bodov, Trenčín naproti tomu spadol na deviatu pozíciu a na konte má 30 bodov.Michalovčania položili základ úspechu v prvom polčase, strelecký účet stretnutia otvoril v 20. minúte Artur Musák a pred prestávkou pridali ďalšie dva presné zásahy Samuel Ramos a Alexandros Kyziridis. Hostia ešte zdramatizovali duel, najskôr sa v 65. minúte presadil Hugo Pavek a v 89. minúte Jesse Khan.hlasy po zápase /zdroj - mfkzemplin.sk/:Anton Šoltis, tréner Michaloviec:Ivan Galád, tréner Trenčína: