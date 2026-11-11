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Michalovce vyhrali v Nových Zámkoch 2:0 a postúpili do štvrťfinále

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Na snímke zľava v popredí Kai Brosnan. Foto: TASR - Pavol Zachar

V drese účastníka najvyššej súťaže sa proti treťoligistovi v záverečnej polhodine presadili Kai Brosnan a striedajúci Patrik Danek.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 11. novembra (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili v stredajšom stretnutí osemfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu na ihrisku Nových Zámkov 2:0 a postúpili do štvrťfinále. V drese účastníka najvyššej súťaže sa proti treťoligistovi v záverečnej polhodine presadili Kai Brosnan a striedajúci Patrik Danek.

Ďalej postúpili aj hráči Podbrezovej po domácej výhre 2:0 nad FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble. Za „železiarov“ skórovali Luka Silagadze a tesne po zmene strán aj Ondřej Deml.



Slovnaft Cup - osemfinále:

FK Železiarne Podbrezová - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:0 (1:0)

Góly: 43. Silagadze (z 11 m), 47. Deml, Rozhodovali: Libiak – Bobko, Šága, ŽK: Faško, Miljanič – Duga.



FKM Nové Zámky - MFK Zemplín Michalovce 0:2 (0:0)

Góly: 59. Brosnan, 89. Danek. Rozhodovali: Valent – Vitko, Ralbovský, ŽK: Mihálik, Sibanda – Theofanopoulos, Lopez.
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