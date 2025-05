Michalovce vyhrali v Šali 29:23 a získali slovenský titul

zápas 4. kola nadstavby o majstra SR:



Slovan Duslo Šaľa - HC DAC Dunajská Streda 23:29 (12:9)



Najviac gólov: Königová 5, Ščípová 5 (2/2), Holešová 3 - Soskyda 5, Lukáčová 4, Bieger a Perederiy po 3. Rozhodovali: Bohuniczký, Szerencés, vylúčenia: 1:6, 7 m hody: 2/4 - 2/2

Šaľa 4. mája (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce získali rekordný 15. titul majsteriek Slovenska. V nedeľnom zápase 4. kola nadstavby vyhrali na palubovke Slovana Duslo Šaľa 29:23 a v tabuľke skupiny o titul majú s predstihom nedostihnuteľný štvorbodový náskok. Michalovce sú slovenské majsterky po trojročnej prestávke.V predošlých dvoch ročníkoch sa radoval z titulu DAC Dunajská Streda, ktorý prerušil v sezóne 2022/23 jedenásť sezón trvajúcu hegemóniu Iuventy. Tej by stačila na zaistenie titulu aj remíza, keďže pri rovnosti bodov by v prospech Michaloviec hrala lepšia bilancia vzájomných zápasov so Šaľou. Najlepšou strelkyňou tímu trénera Petra Kostku bola Karina Soskyda s piatimi gólmi, ktoré vsietila z hry.Pre Iuventu je to prvá a jediná trofej v sezóne, keďže v tomto ročníku obsadila v nadnárodnej MOL lige tretie miesto a na DAC nestačila vo finále Slovenského pohára. V Európskom pohári neobhájili Michalovčanky vlaňajšiu finálovú účasť - v semifinále im vystavil stopku islandský klub Valur. O titul vicemajsteriek ešte zabojuje Slovan s DAC - Dunajskostredčanky majú o dva body menej, no zároveň zápas k dobru.Ako prvé išli do vedenia domáce a to hneď o dva góly. Vo ôsmej minúte znížila Pejovičová, no po odpovedi v podaní Pócsíkovej si vzal tréner hostiek Kostka oddychový čas. V polovici prvého dejstva už bol stav vyrovnaný 5:5, v tejto fáze sa dvakrát presadila Biegerová, a oddychový čas bral tréner Pčola. O dve minúty neskôr jeho tím síce prvý raz v zápase prehrával, následne sa však začali kopiť fauly a na michalovskej strane aj s dvojminútovými trestami. Šalianky situáciu využili a do šatne išli s trojgólovým náskokom 12:9.Po prestávke udrela ako prvá Lukáčová a domáce dokázali na oba jej góly nájsť odpoveď. Na presný zásah v podaní mladej krídelníčky na 16:16, ktorým zakončila 73 sekundovú trojgólovúgólovú sériu svojho tímu však už Duslo odpoveď nenašlo. Pčola bral oddychový čas, no hostky postupne už len navyšovali náskok na konečných 29:23.1993/94: Jaspol Partizánske1994/95: Slovan Duslo Šaľa1995/96: Slovan Duslo Šaľa1996/97: Slovan Duslo Šaľa1997/98: Slovan Duslo Šaľa1998/99: HC SCP B. Bystrica1999/00: Slovan Duslo Šaľa2000/01: Slovan Duslo Šaľa2001/02: Slovan Duslo Šaľa2002/03: ŠK Zekon PSJ Chemkostav Michalovce2003/04: Slovan Duslo Šaľa2004/05: Slovan Duslo Šaľa2005/06: Iuventa Michalovce2006/07: Iuventa Michalovce2007/08: ŠKP Bratislava2008/09: ŠKP Bratislava2009/10: ŠKP Bratislava2010/11: Iuventa Michalovce2011/12: Iuventa Michalovce2012/13: Iuventa Michalovce2013/14: Iuventa Michalovce2014/15: Iuventa Michalovce2015/16: Iuventa Michalovce2016/17: Iuventa Michalovce2017/18: Iuventa Michalovce2018/19: Iuventa Michalovce2019/20: bez víťaza (anulovaná sezóna pre pandémiu koronavírusu)2020/21: MŠK Iuventa Michalovce2021/22: MŠK Iuventa Michalovce2022/23: HC DAC Dunajská Streda2023/24: HC DAC Dunajská Streda2024/25: MŠK Iuventa Michalovce